Shanik Aspe y Sandra de la Vega hablan sobre los retos de la maternidad

La conductora Shanik Aspe quien en el próximo verano se convertirá en mamá por segunda ocasión, organizó un foro para compartir su experiencia, así como los retos de la maternidad, etapa que, a ella en particular, “le ha cambiado la vida”.

Alejandra Sandoval / Foto Adrián Vázquez

El evento que se realizó en las instalaciones de Co-Madre Coworking estuvo conformado por Sandra de la Vega, influencer, emprendedora y mamá de dos pequeños; Majo Cuevas, madre y editora de belleza de dos revistas y Judith Amon Kanan, especialista en el neurodesarrollo infantil y directora y fundadora CRECE, (centro de maternidad y neurodesarrollo), quienes platicaron sobre sus retos, desafíos y parte de sus experiencias personales.

Shanik tiene seis meses de embarazo y confesó que en su primer embarazo fue muy diferente al de ahora, pues se sentía inexperta y llena de miedos por todo el proceso, además de que por ser figura pública, tuvo que encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional.

“Creo que todas las mamás hacemos cierto sacrificio por cumplir nuestras metas y objetivos y cuando eres madre, esos esfuerzos se duplican, si es muy importante entender que todos tenemos los retos, todos tenemos desafíos, pero no en todos los casos ocurre lo mismo, hay que saber identificar cómo nos sentimos y qué necesitamos para lograr el equilibrio, del que toda mujer habla”, expresó.

Majo Cuevas, Shanik Aspe, Judtih Amon Kanan y Sandra de la Vega / Foto Adrián Vázquez

Asimismo, compartió que su núcleo familiar donde creció fue disfuncional, pues sus padres se divorciaron cuando era muy pequeña, por lo que esta situación la hizo desarrollarse con una idea errónea de que la familia feliz no existe, “todo esto me hizo me hizo forjarme una idea de que yo misma tenía que luchar por mis sueños, sin ayuda de un hombre o figura masculina que me respaldara”, contó.

Sin embargo, siempre soñó con encontrar al amor de su vida y formar una familia, y lo logró, está casada con el abogado Mauricio Odiardi y juntos han logrado un “gran equipo”.

“Todo radica en apoyarnos, en lo personal trato de que las decisiones que tomo no vayan a afectarlos a ellos, si eres fiel a lo que es importante para ti, entonces, las cosas comienzan a fluir y ese equilibrio viene de manera natural”.

Natalia Valenzuela / Foto Adrián Vázquez

Por su parte, Sandra de la Vega, esposa del futbolista mexicano Andrés Guardado, quien actualmente juega en el equipo español Real Betis, dijo que su mayor reto fue mudarse a otro país y renunciar a todo por apoyar a su esposo, con quien tiene dos hijos y decidió dedicarse de lleno a su faceta como mamá.

“Mi proceso fue instalarme en un mundo completamente diferente, en su momento no lo pensé, fue una decisión que no tomó mucho tiempo decidir y ya ahorita que llevo años viviendo en España, me he dado cuenta lo importante que es entender el desarrollo de nuestros hijos, de hacer las cosas con amor y tener una salud mental sana”, contó.

Actualmente, es presidenta de la Fundación Andrés Guardado que trabaja a favor de niños y adolescentes que viven en situación vulnerable para contribuir al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes que viven en casas hogar, mediante la generación de espacios dignos y adecuados para la construcción de un proyecto de vida en igualdad de oportunidades.

Elisa Mercado / Foto Adrián Vázquez

Durante el foro, también se debatieron distintos temas como la importancia de la salud mental, las diferentes maneras de vivir la maternidad, el valor de disfrutar todas sus etapas y el abuso sexual infantil.