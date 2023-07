“Soy una mezcla exótica de muchas culturas”, Paula Arango

El pasado 14 de diciembre falleció Marie Thèrése Hermand de Arango, fundadora del Museo de Arte Popular (MAP) e impulsora del talento, la riqueza y valor de lo hecho a mano en México, misión que ahora recae en manos de su hija Paula Arango.

El pasado mes de enero, tras el emotivo homenaje póstumo a Marie Thèrése que se realizó en las instalaciones del museo ubicado en la calle Revillagigedo de la colonia Centro, Paula anunció que se uniría al patronato de la Asociación de Amigos del MAP, para preservar el trabajo filantrópico de su madre, pero de una forma más “renovada”, pues está consciente de que es una gran responsabilidad y un camino lleno de retos.

Con su padre, Manuel Arango / JDS

“El gran legado que me dejó mi mamá es infinito, pero sin duda el más importante fue su labor filántropa que se materializa en este museo, y el valor de agradecer y estar orgullosa de mis raíces. Ahora soy parte de él como directora del Comité de Eventos Especiales y me siento muy feliz de poner en alto el nombre de mi mamá y de seguir su legado”, contó en entrevista exclusiva.

Aunque anteriormente no formó parte del patronato, siempre estuvo inmersa en este tema, “para mí no es un mundo desconocido, mi mamá todo el tiempo estaba hablando de su pasión y labor por el arte mexicano, estuvo involucrada de una forma linda con la vida de los artesanos, sabía cuántos hijos tenían y hasta en qué escuela iban. Mi mamá era así y siempre me pidió que la apoyara, pero no encontraba el tiempo y ahora con su pérdida me he dado cuenta que el tiempo se acomoda y podemos hacerlo, aunque me parta en mil pedazos.”, añadió.

Con su hermana Manuela en el homenaje póstumo a Marie Thèrése Hermand de Arango / JDS

Como parte de su nueva labor, debutó con un evento a favor del MAP, junto al bailarín Isaac Hernández quien ofreció una pequeña presentación junto a su hermano Esteban y Dores André a finales de junio, “este fue mi primer evento y la verdad estoy muy orgullosa de los resultados, estuvo lleno de emociones, fue un momento increíble, acabamos en llanto, y lo mejor de todo, es que cumplimos con la meta de donativos”, compartió.

De sus responsabilidades y estrategias, afirmó que busca crear eventos que no sólo sean benéficos para el emblemático recinto, sino también para los que se unen a la causa y a su vez, crear alianzas de ganar-ganar; además planea acercar el arte a las nuevas generaciones.

“Debemos darnos cuenta que la forma en que mi mamá manejaba el museo, sólo le funcionaba a ella, y creo que es una forma que tenemos que cambiar, por varias razones válidas como la de no tener ni la convocatoria, ni la fuerza, ni la experiencia de ella, pero sí tenemos la visión para adaptarnos y lograr un equilibrio para así alcanzar nuestras metas”.

Clase magistral de Isaac Hernández en el MAP / JDS

El próximo 11 de septiembre se realizará un evento a beneficio de los artesanos, junto al diseñador Jorge Ayala, el cual consistirá en una pasarela y subasta de sus diseños. Cabe mencionar, que el creativo mexicano mantuvo una fraternal amistad con la desaparecida Marie Thèrése.

“La idea es encontrar un equilibrio para cumplir nuestra meta de recaudación de donativos y que las personas disfruten ayudar y crean en el arraigo cultural que tenemos; queremos contagiar de amor al arte, el amor por cuidar a México, tenemos manos artesanas valiosas que merecen ser reconocidas, y deseamos que las nuevas generaciones también se sientan orgullosas de sus raíces y se acerquen al mundo del arte”, explicó Arango.

Confiesa que el rumbo del MAP y el trabajo que hay que hacer no es nada fácil, está lleno de retos, que poco a poco encontrará el camino para llevar al museo hacia un mejor momento y continuar valorando la riqueza cultural que poseemos, “porque si la dejamos perder, también perderemos nuestra esencia como mexicanos.

“Tengo claro que mi primera meta es preservar el legado dentro de la comunidad de artesanos y sus futuras generaciones. El arte popular mexicano está en un momento increíble que se da en todos los rincones del país. Hay muchas técnicas que vale la pena preservar, todo esto es hereditario y si no seguimos apoyando se perderá, es por eso la importancia de que los artesanos continúen transmitiendo sus conocimientos y cultura a las nuevas generaciones”, dijo.

Isaac Hernández y Dores André en el MAP / JDS

En los últimos años nuestros textiles y arte popular ha sido víctima de plagio, a lo que Paula comentó, “yo comparto una opinión con mi mamá, si es muy bonito que hagan un homenaje a nuestra cultura imitando quizás nuestras telas o técnicas como el huichol, pero otra cosa es que lo hagan de una forma que no es la correcta y quieran crear una t-shirt con tejidos mexicanos a máquina, es importante siempre que se reconozca de dónde viene y quién los hace”.

Finalizó compartiendo las razones del por qué hay que visitar este museo que dentro de sus actividades destacan exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, que permiten descubrir la estrecha relación que guarda el trabajo de artistas, con respecto a la biodiversidad cultural del país.

“Es importante que pongamos nuestro granito de arena, es un edificio mágico, mi mamá decía: ‘El MAP es casa de los artesanos y de los mexicanos’, albergamos piezas que reflejan la cultura de cada región del país. Es como una cadenita, quien ya fue, le va a decir a otra persona que vaya y esa persona a otra y así se va corriendo la voz de nuestra labor”.

El lado de personal de Paula

Durante la plática, abrió su corazón y dejó al descubierto su vida personal. Nos confesó que se autodefine como, “familiar, independiente y un poco distinta. Fui educada con muchas culturas, estudié en una escuela francesa, mi mamá era egipcia, mi papá es mexicano con familia española de mente muy abierta, por lo que creo que no soy una mexicana convencional, soy una mezcla exótica de muchas culturas”.

Su estilo de vida lo asemeja a un servicio de “Uber”, pues todos los días recorre diferentes puntos de la ciudad, pero también busca calidad de vida para su hija y dedicarle el tiempo que merece.

“Siempre digo de broma que soy un Uber, porque en las mañanas voy a dejar a mi hija en la escuela, tengo una tienda en Las Lomas, una maquila en la Roma, y ahora con el museo en el Centro, estaré en varias partes de la ciudad todos los días, pero trato de comprimir mis faceta profesional en la mañana, porque en la tarde me encanta pasar el tiempo con mi hija, dedicarme a ella, a mi vida de mamá”, compartió.

Apasionada de la moda y el arte / JDS

Recordó que su mamá era una mujer valiente, entregada, fuerte, muy amorosa a su manera y determinada. “Éramos muy diferentes en muchas cosas, pero, nuestros caminos al final nos llevaban a lo mismo, creo que mi mamá era una mujer de las que ya no hay”.

Asimismo, aprovechó el espacio para agradecer todo lo que le enseñó y los valores que le inculcó, “mi mamá ha sido un pilar muy importante en vida una mujer que me enseñó ser independiente, que lucha por sí misma, que trabaja. Yo creo que el duelo no se supera, uno aprende a vivir con el recuerdo y con el amor, no ha sido nada fácil, pero con la labor que estoy haciendo en el museo, siempre permanecerá en nuestros corazones”.