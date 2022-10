Tanya Moss celebra 25 años de convertir los sueños en joyas

La diseñadora de joyería Tanya Moss confiesa sentirse “feliz e impactada” al ver que el esfuerzo, pasión y dedicación de 25 años, la han llevado a convertirse en todo un referente de la industria nacional.

Tanya quien comenzó con ventas a domicilio dentro de su círculo social, actualmente, cuenta con más de 30 boutiques y store-in-stores en El Palacio de Hierro. Así como diversos puntos de venta en México y el extranjero.

Kitzia Mitre y Peter Checa / Adrían Vázquez

Como todo proyecto emprendedor, el suyo, está lleno de retos, sacrificios y victorias, “cuando creé Tanya Moss no tenía ni idea de lo que iba a pasar, no tenía un icono que me representara como lo tengo ahora y a veces las colecciones han sido el resultado de un accidente de diseño pero hechos con mucho amor y desde el corazón”, nos contó la creativa.

Para celebrar este cuarto de siglo, la firma homónima lanzó una colección de aniversario en la que su icónica mariposa está representada en anillos, aretes, collares y pulseras

Martha Agraz y Zaira marino / Adrián Vázquez





“Son piezas de plata y oro que contienen un gran mensaje, que van de la mano con nuestra filosofía. La mariposa representa transformación, crecimiento, renacer y eso es lo que queremos transmitir, después de unos años tan difíciles, es tiempo de crecer y transformarnos”, añadió.

A través de su trabajo creativo y vanguardista, Tanya se ha posicionado como una de las emprendedoras líderes en la industria del diseño, al respecto dijo: “me encanta compartir e inspirar a mujeres y emprendedoras en este camino tan maravilloso que me ha tocado vivir y con eso, hacer que el mensaje de la mariposa se difunda”.

La nueva colección / Adrián Vázquez

Como parte de la celebración de su aniversario, se organizó una velada en la departamental de la zona de Polanco, a la que acudieron clientes y amigos cercanos a Moss.

“Estoy agradecida con cada uno de ustedes que me han apoyado y creído en mi desde el principio, que me han motivado para crecer más y más”, compartió.

Jacobo Buzal y Sandra Moss / Adrián Vázquez

Al evento acudió Kitizia Mitre acompañada de su esposo, el empresario Peter Checa, Zaira Marino, la periodista Tábata Jalil, así como sus amigas de la universidad Shifra Bierrzwinski y Shei Porteny, además de su esposo Eduardo Stolkin y su hija Galia.