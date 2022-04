Tras millonario contrato prenupcial Brooklyn Beckham y Nicola Peltz llegan al altar

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se dieron “el sí” ante 300 invitados en una espectacular boda celebrada en una de las propiedades de la familia de Peltz en Palm Beach, California, en lo que fue una ceremonia judía.

La joven pareja, él de apenas de 23 y ella de 27, mantuvieron completa discreción sobre el encuentro permaneciendo alejados de los paparazzis y de la prensa en general, que apenas pudieron captar algunas imágenes a lo lejos de lo que fue el evento considerado como la boda del año.

Según algunas revistas del corazón, la novia lució un vestido de la casa italiana Valentino, del cual, estuvo siempre cerca de su confección de la mano del director creativo de la firma, Pierpaoio Piccioi.

En las imágenes se alcanza a apreciar un vestido blanco de manga larga, con un gran velo de encaje mientras ella sostiene un ramo de flores blancas.

La música en vivo amenizó la velada siendo Only fools rushiIn, de Elvis Presley la canción que eligió la pareja para el primer baile juntos, para después aprovechar la pista con el tema de Ben E. King, Stand by me.

Entre los invitados se encontraban Gordon Ramsay, Serena Williams, Eva Longoria, Tom Brady y su esposa Gisele Bündchen entre otros.

Cómo se conocieron

El ahora matrimonio Beckham Peltz, tiene una romántica historia detrás. Se conocieron en un evento de un conocido en común, y la primera vez que se le vio juntos fue en la fiesta de Halloween de Leonardo DiCaprio.

Fue entonces que después de tres de años de relación, decidieron anunciar su compromiso el mismo día que los padres de Brooklyn, Victoria y David Beckham cumplían 21 años de casados.

"Prometo ser el mejor marido y el mejor padre algún día", publicó Brooklyn en su cuenta de Instagram. A lo que Nicola respondió: "Me has hecho la chica más afortunada del mundo".

La proposición tuvo lugar en la casa de Peltz en Nueva York, rodeada de velas, flores y toda su familia de siete hermanos y sus padres, el multimillonario y empresario estadounidense, Nelson Peltz, y la exmodelo Claudia Heffner.

Los millones primero

Pocos días antes de contraer matrimonio con Nicola, Brooklyn firmó un acuerdo prenupcial por cuatro millones de dólares, todo bajo la estricta supervisión de sus padres Victoria y David Beckham.

Según el portal Mail Online, los Beckham poseen una fortuna valorada en 500 millones de dólares, que en realidad no compite en mucho con el imperio de mil 500 millones de dólares que posee el padre de Nicola, el empresario Nelson Peltz. El magnate es socio fundador, junto con Peter W. May y Edward P. Garden de Trian Fund Management, un fondo de inversiones alternativas con sede en Nueva York.