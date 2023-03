Viridiana Álvarez busca hacer historia escalando 14 montañas

Orgullosamente mexicana y con todas las ganas de cumplir sus metas, Viridiana Álvarez ha abierto su propio camino en el alpinismo, deporte al que en un principio, no pensó en dedicarse, pero el destino se encargó de colocarla en lo que ahora es su máxima pasión en la vida.

Actualmente, busca quedar registrada en la historia como la mujer que rompió récord en escalar las 14 montañas más altas y peligrosas del mundo, con apenas ocho años de experiencia.

Mujer de retos / Foto Romina Solis

Estudió en el Tec de Monterrey de Aguascalientes, la carrera de administración de empresas y una maestría en ingeniería; obtuvo la dirección de una empresa para la que trabajó y a la que renunció por seguir su intuición.

"Mi carrera como alpinista comenzó con un propósito inusual e inspirador, un simple reto personal, pero acabé dejando mi trabajo de oficina; arriesgando la comodidad para experimentar en las montañas que me han dejado la más grande lección de vida”, contó.

Creció en Aguascalientes, y describe que tenía una vida común y corriente, pero fue hasta los 28 años que decide practicar deporte y se inclinó por el atletismo, donde corrió medios maratones y después aumentó su reto por maratones completos y triatlones; luego siguió el ciclismo de montaña, hasta que llegó el alpinismo.

A los 30 años escaló la montaña más alta de México, el Pico de Orizaba (5 mil 636 metros); diez meses después, escaló el Aconcagua, en la provincia de Mendoza, al oeste de Argentina y posteriormente el Himalaya.

“No puedo transmitir lo que significa esto en mi vida, es algo que tengo muy adentro de mi corazón, una pasión que me rebasa, cuando comencé dije, sólo hago el top tres de montañas y ahora veme, busco completar las 14”, explicó.

Agregó que al llegar a la cima de su primera montaña se cuestionó, si así se ve lo más alto de México, ¿cómo se verá lo más alto del mundo? Y esta pregunta fue la que la llevó a pensar en el icónico Everest.

Monte Everest / Foto Romina Solis

En poco tiempo ha roto paradigmas y récords, recientemente obtuvo el Guinness World Records por escalar tres de los picos más peligrosos del mundo; el Monte Everest con 8 mil 848 metros, el K2 (8 mil 611 metros), y el Kangchenjunga (8 mil 856 metros), en un tiempo récord de un año y 364 días, superando la marca de dos años.

Este título lo ostentaba anteriormente Go Mi-Sun (Corea del Sur), quien logró la hazaña en dos años y dos días.

De acuerdo a la alpinista, este es un deporte donde la salud mental ocupa el 80 por ciento y lo físico un 10 por ciento, “aunque suene difícil de creer, la mente es la que te ayuda a subir, me ha tocado ver casos de personas que viven fuertes crisis de pánico, también me he topado con cadáveres cubiertos de nieve, es algo realmente sorprendente”, dijo.

Explicó que otra parte importante para lograr escalar, es el cuidado de nuestro cuerpo, que es el que decide, “dicen que el cuerpo es sabio y por mucha condición que tengas, no es suficiente, pues han existido casos que atletas olímpicos no pueden subir porque su cuerpo no se adapta a la altura”.

El alpinismo, un deporte de alto riesgo / Foto cortesía Pixabay

Compartió que su mayor reto en todo este tiempo no es escalar una montaña, sino alejarse de su familia, de su vida personal, tener la incertidumbre de si podrá volver a casa y el tema económico, pues cada una de las expediciones las costea por su propia cuenta.

Asimismo, se ha enfrentado a situaciones de género y cuestionamientos por ser mujer, “hay que demostrar que no somos el sexo débil y creo que es doble trabajo, escalar y romper paradigmas. Creo que se vive una nueva época en el montañismo, no sólo para los atletas, sino para las mujeres”.

La joven añadió que la clave del éxito no es el coeficiente intelectual, sino la habilidad mental para poder manejar las emociones, las situaciones y resolver cuando algún problema surja y eso lo pone mucho en práctica para cada expedición que realiza, “hay que trabajar la mente no sólo para esta profesión, sino para todas, es importante tener una buena salud mental”.

El próximo abril, iniciará una de las aventuras más importantes de su vida, que es convertirse en la primera mexicana en haber escalado las 14 montañas más altas del mundo. Este reto ha sido completado anteriormente por la española Edurne Pasbán, la austriaca Geraldine Kaltenbrunner y la italiana Nieves Meroi.

A Viridiana le faltan seis para completar las 14. Comienza con el Everest que en esta ocasión, lo hará sin oxígeno suplementario, sería la segunda ocasión en escalarlo hasta la cumbre, continuará con el Monte Cho Oyu, Broad Peak, El Gasherbrum I, El Gasherbrum II y Manaslu.

Sería la primera mexicana en romper el récord de 14 montañas / Foto Romina Solis

“Para mí, la montaña es el lugar que me ha permitido conocerme, conocer a Dios y sobre todo. ser mejor persona y eso es lo que deseo a todas las mujeres, que encuentren el mejor lugar para que puedan ser mejores personas, superarse y cumplir metas”.

Actualmente es conferencista y filántropa, dirige junto a su hermano Lideres de Altura A.C, una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de valores, el deporte, la educación de mujeres, jóvenes y niños. Y está por lanzar su propio libro, que es un decálogo de superación.