Sofía Rivera Torres le es fiel a su estilo también en redes sociales

El mundo digital ha tomado fuerza desde los últimos años, se han cazado grandes talentos que han picado piedra desde su trinchera, cautivando a sus seguidores y público en general, formando una trayectoria personal y profesional.

Sofía Rivera Torres, es uno de esos talentos, millennial multifacética que posee un gran talento, fue elegida de entre más de dos mil mujeres para ser finalista de Chica E! México 2013; en el 2014 inició su carrera televisiva en el programa de EDM, All Access a través de E! Entertainment Television para toda Latinoamérica, posteriormente en 2016 se integró como titular de noticias de espectáculos de Imagen Televisión. Actualmente protagonizó la serie El Mundo Real: Ciudad de México que se transmite por Facebook Watch.

“El primer acercamiento que tuve fue con Instagram, finalmente eres libre, nadie controla tu imagen, puedes mostrarte tal cual eres y tener cierto acercamiento con tus seguidores a quien les llamo mis “amigos”, quienes han estado conmigo desde siempre. Lo padre es la informalidad que te dan las redes sociales”, dijo a El Sol de México.

La joven comparte raíces mexicanas y extranjeras, vivió parte de su vida en California, Estados Unidos, por lo que domina ambos idiomas, lo que le abrió las puertas todavía más. La decisión de mudarse a México surgió gracias a que su clan familiar radica aquí, pero lo que la motivó más fue conocer más sobre sus orígenes, “elegí venir a México, me encanta, estoy enamorada del país. Cuando llegué, la verdad fue una transición bien difícil, yo no sabía escribir con acentos, ni en mexicano, tenía pésima ortografía, pero me propuse como reto personal aprender y lo hice tan bien que fui columnista de una publicación semanal”, explicó la famosa.

Cree que parte de su éxito profesional se lo debe a que es muy tenaz y muy insistente en todo lo que se propone “soy muy necia, pico mucha piedra y el éxito que he tenido es porque nunca me he abandonado y he sido fiel a mi misma”.

Entre sus más grandes pasiones destacan el interiorismo, la moda y filantropía y lo que pretende con ellas, es mezclarlas y emprender un proyecto que beneficie a la comunidad, “siempre he tenido el sueño de poder estar en Forbes 30 under 30, son personas jóvenes que están creando empresas que de alguna manera están impactando al mundo positivamente. Yo sueño con que próximamente empezar a pensar en cómo poder impactar a mi comunidad y a México y mezclar mis pasiones, para beneficiar a las personas”, confesó la también socialité.

LA MODA UN ESTILO DE VIDA

Aunque parezca increíble, antes, el mundo de la moda en la vida de Sofía, no tenía nada que ver, se sentía excluida porque desde niña fue de talla grande, pero conforme fue creciendo aprendió a amar su cuerpo, “me di a la tarea de volver la moda mía y de adaptarla a mí, a mi manera y a mi vida y de poner algo de mi esencia y de quien soy en cómo me visto”.

Tanto fue su gusto por el “buen vestir”, que cuando tuvo la oportunidad de entra al noticiero, propuso hacer la sección El diseñador de la semana, que consistía en investigar y presentar el talento y trabajo del creativo, tema que de alguna manera ya conocía porque por un tiempo, fue la conductora oficial del Mercedes- Benz Fashion Week Mexico, “hay mucho talento en México, pero la mayoría es un lujo, y la población no tiene acceso a ella, entonces quise romper con ese estereotipo, con esa farsa y prejuicios de que la moda es superficial y me di a la tarea de buscar a cualquier tipo de diseñador mexicano, que tenga desde las cosas más accesibles hasta las más picudas”.

En todos los looks que porta, al menos una prenda o accesorio es de diseñador mexicano, tal y como lo lució en el shooting que le hicimos.

Círculos Tendencia, moda y glamour

Otra de sus pasiones es viajar, es algo que la hace sentir viva y nutre de experiencias, como lo hizo en estos días que viajó a la ciudad del amor, como una de las invitadas a la inauguración de la exposición Zapata el disruptor, organizada por Rubicó, que busca rendir homenaje a este personaje revolucionario, que aún sigue vigente “que mejor que poder festejar no solamente las relaciones que ha tenido México y Francia durante mucho tiempo, sino que realmente poder potencializar la imagen mexicana, el arte y el talento en el extranjero”.

Se sintió emocionada participar en este evento, porque justo se junto con la celebración de su cumpleaños 27 “en París cumpliré 27 años y estoy feliz, me siento una mujer llena de sueños, empoderada, satisfecha con todo lo que he logrado, todavía me falta más pero, poco a poco”.

Se define como “una incoherencia con patas, soy todo lo que la gente se imagina, pero al contrario, me gusta sorprender a las personas que están a mi alrededor”, concluyó.