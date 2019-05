Talento ecuestre: Lorenza O´Farrill logra brincar cualquier obstáculo

Bien dicen que una persona ya nace con su profesión en las venas, pero esto también se le atribuye a seguir con el legado o enseñanzas de los padres, así le paso a Lorenza O´Farrill, quién hoy en día es una sobresaliente amazona mexicana, en el salto de obstáculos.

El Sol de México tuvo un encuentro con ella durante el Longines FEI Jumping Nations Cup, que se realizó en Xalapa, Veracruz, donde fue la protagonista del equipo mexicano, al lado de Salvador Oñate, Patricio Pasquel, Manuel González, coronándose como el primer lugar.

“Desde niña yo soñaba con que era caballo y tengo la fortuna de que mi papá fue campeón pentatleta, él estudio en la escuela latinoamericana, entonces, eso me ayudó muchísimo porque siempre tuve buenas bases y por eso creo que he tenido resultados”, comentó.

O´Farrill tiene la filosofía de que la vida tiene sentido gracias a que se alimenta de una pasión “Los caballos para mí son mi vida, en las buenas y en las malas, en todo momento son lo mejor; tener una pasión, seguirla y trabajar por lo que uno cree es el verdadero sentido de la vida”.

Sobre el tema de la desigualdad de género en su mundo ecuestre no existe “es lo que me agrada mucho de mi deporte, aquí no existe la discriminación, antes si existía y estaba muy marcada la prueba de hombres y mujeres, ahora ya es mixto, lo vimos hoy”, mencionó.

Lorenza nos confesó la manera en cómo se prepara para conquistar los circuitos hípicos “yo trabajo mucho físicamente, también mi alimentación, tener la mente abierta siempre para estar aprendiendo cosas nuevas, y hago mucho trabajo de meditación, enfocado al deporte”.

Literatura Karime Cardona Cury, con la gran responsabilidad de escribir para jóvenes

Piensa que la constancia y la disciplina han sido los valores que la han llevado a la cima “yo nunca aflojo, pase lo que pase, para adelante”, mencionó.

Y precisamente eso es lo que refleja en cada una de sus competencias, tanto que se ha colocado como una de las favoritas de los aficionados, y un gran elemento de la Federación Ecuestre. “Es lindo ver tanto apoyo, la gente te empieza a conocer y apoyar, así que tengo que dar lo mejor de mi enfocar mi energía a cada selectivo o competencia”.

Este año, la amazona atraviesa por su mejor momento, ya que durante la Copa de Naciones, se hizo el anuncio oficial, de que es la primera calificada a los Juegos Panamericanos que se celebrarán próximamente en Lima. “Quiero mi medalla panamericana y olímpica, siempre hay algo que aspirar en este deporte que es maravilloso. Representar a México así, es mi máximo orgullo”, dijo.