Taller Jesusa, una historia que se escribe con arte

En el Taller Jesusa, que cuenta con 35 años de existencia, se han impreso las gráficas de artistas como Rufino Tamayo, Manuel Felguerez, Teodoro González, Francisco Toledo, entre otros quienes marcaron la trayectoria de este espacio que se ha expandido internacionalmente y promueve el arte mexicano.



“Existen este tipo de talleres desde hace muchos años como en Europa, donde los artistas daban el dibujo y se imprimía en papel algodón y luego en serigrafía. En el arte tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de trabajo. La reproducción se imprime una por una, en una edición de cien”, explica Jesusa Huitrón en entrevista realizada en un ambiente minimalista en el que se respira creatividad.

Distintas piezas artísticas, estratégicamente acomodadas para dar una dimensión amplia al lugar que habitan, dan la atmósfera adecuada en la charla con Jesusa, quien habla de su labor a cargo del taller, que también cuenta con una galería que promueve a creadores mexicanos en París, Francia, “lo cual no existía”, aclara.

“Para se editor de arte hay reglas internacionales que determinan en qué papel y que tiraje debes hacer-detalla-. Se enumeran las obras y el artista la firma para que llegue a más gente y sea más accesible. Se hace una edición y esa obra vale el 10 por ciento que una pieza única. Esa es la idea de hacer originales múltiples, para que sea más democrática su adquisición”.

Acerca cómo fue su relación con los mencionados artistas con los que trabajó en los inicios del Taller Jesusa, su fundadora (Junto con José Nuño), comenta: “Fue sensacional, nos hicimos amigos, yo estaba muy chica, ellos muy grandes, yo tenía 25 años cuando trabajé con Tamayo. La gente talentosa es más honesta y sencilla, porque te relacionas con su trabajo y a ellos les gusta y te estás metiendo íntimamente en sus obras” y al respecto revela que prepara una edición con anécdotas y la cercanía que tuvo con cada uno de los mencionados pintores, la cual saldrá una vez que se termine de escribir, con tomos de pocas páginas y con fotografías.

Por otro lado, el secreto para mantenerse a lo largo de 7 lustros vigente en el arte, Huitrón no duda en responder: “¡Es tener mucha pasión por lo que haces! creer en el arte y hay que estar loco para dedicarse a esto, es muy complicado. En México luchas contra todo, es un país en el que muy poca gente compra piezas artísticas y ahora somos muchos, pero la gente que compra arte es poca, porque hay que tener la sensibilidad. a sido un camino muy complicado, pero le gusta a uno, hay que reinventarse todos los días, hay que sensibilizar a la gente que dice que no entiende las propuestas artísticas, y no es eso, sino cuestión de abrirse y conectarse. Ha sido una gran experiencia, no entendería la vida haciendo otra cosa”.

Respecto al “boom” de ferias de arte en nuestro país, la entrevistada se entusiasma al contestar, con conocimiento de causa: “El panorama está sensacional hay mucho consumo de arte a nivel muy caro, porque seguimos siendo como pueblito en México. Existe gente snob que compra más lo que está de moda, por ejemplo, en Zona Maco vienen artistas de todo el mundo donde los ricos compran, pero para la mayoría no. Hay muchos creadores en esta nación que viven como deben y los demás, hay unos que son como rock Star del arte”.

Asimismo, Jesusa habló del talento que ha tenido que emigrar para darse a conocer, por lo cual ella, pese a los trámites burocráticos, se ha dedicado a dar a conocer la potencialidad creativa en el extranjero de los mexicanos y ha eexhibido obras en diferentes partes del mundo tales como: Portugal, Paris, Italia, Colombia, El Salvador, Costa Rica e incluso en la feria internacional del libro en Frankfurt.