Taurinos brindan por el inicio de la fiesta brava

La comunidad taurina se reunió literalmente, en medio del ruedo, para conocer el cartel de la Temporada Grande 2019-2020, que dará inicio el próximo 3 de noviembre y en la que figuran personajes nacionales y extranjeros.

Como ya es tradición, días antes de que inicie la fiesta brava, se realiza un exclusivo coctel al que asisten toreros, ganaderos e invitados especiales, en el que además de reunirse en una amena velada, celebran por lo alto su pasión por los toros.

Lo emocionante del evento, es que se revelan a los matadores que conquistarán el ruedo y algunos de ellos son Diego Ventura, Fernando de la Mora, Joselito Adame, Ernesto Javier “Calita”, Enrique Ponce, Diego Silveti, solo por mencionar algunos.

“Estoy muy contento, muy ilusionado, espero que sea una bonita temporada y que podamos disfrutarla”, comentó Joselito Adame a El Sol de México.

También nos compartió que el yoga es parte de su preparación física y emocional, “cada día me preparo para ser mejor, me gusta mucho hacer deporte, torear de salón es donde realmente tengo la conexión con mi capote y espada, posteriormente hago yoga, me gusta mucho la meditación y a esa preparación le añado que soy muy creyente, eso al final me da una paz muy especial”.

La presentación estuvo a cargo del gerente operativo Mario Zulaica