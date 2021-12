Termina el año creando una mejor versión de ti mismo

Cada fin de ciclo solemos reflexionar sobre nuestra vida, propósitos o logros cumplidos a lo largo de este periodo y nos proponemos cambiar nuestra forma de ser y crear nuevas versiones de nosotros mismos. Sin embargo, no todos lo logramos y esto causa frustración y desánimo en algunas personas.

Para empezar un nuevo ciclo motivados y centrados en los nuevos retos, Omar Prieto, guía de liderazgo profesional y de mindfulness, que trabaja para inspirar a las personas a descubrir sus aptitudes de liderazgo, comparte los siguientes consejos:

Gradecer lo que fuiste y lo que aprendiste este año / Cortesía

Aceptación de lo que estás pasando: Aprender a entender dónde estás y qué puedes empezar a hacer para cambiar lo que no te gusta. Piensa que no todo el tiempo estarás mal, así que una forma de poner los pies en la tierra es aceptar que no estás bien.

Busca ayuda: No tengas pena de aceptar la ayuda de los demás, al contrario, es importante reflexionar sobre cuál es la ayuda que necesitas, cómo hacer las paces con lo que ya pasó y cómo salir de eso.

Empezar el día con gratitud: Agradecer lo que fuiste y lo que aprendiste este año, reflexionar qué extrañas de ti mismo. Además de pensar qué quieres realmente proponerte para el siguiente año.

Plantear metas realistas: Desde tu propia realidad debes aceptar los retos que superaste, así como los fracasos que tuviste para aprender de ellos. Plantearnos metas que podamos hacer fácilmente, como leer 10 páginas de un libro al día, reto que podemos lograr y que con el tiempo nos estimulará a retos más complejos.

Cambiar es poderoso: Pon atención en la forma en que te comunicas con los demás, cómo hablas de ti mismo y cómo permites que los demás se dirijan a ti. Empieza estudiando a alguien que admires, obsérvalo y escúchalo. Y una vez que hagas lo que él hace, pregúntate si realmente quieres ser así.