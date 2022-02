¿Tú, qué tanto te ríes?

Aunque no lo creas, está comprobado científicamente que la risa juega un papel clave en el amor. De acuerdo con el estudio Putting laughter in context: Shared laughter as behavioral indicator of relationship well-being, desarrollado por la Universidad de Carolina del Norte, las parejas que ríen más mientras están juntas, por lo general, tienen una relación más sana, duradera y feliz.

“El sentido del humor es un verdadero y necesario afrodisiaco en todas las relaciones de pareja. Es la llave que nos permite conocer y disfrutar al otro, además de ayudar a calmar las aguas o mediar en algún conflicto. La risa es un ingrediente clave del amor y necesitamos arar esa tierra para cosechar mejores relaciones”, explica Guadalupe (LU) Gómez Sánchez, alquimista en Jefe de Remedios Mágicos empresa dedicada a crear estrategias en mercadotecnia.

Si no te atreves a decir lo que piensas a tu pareja, este juego te puede ayudar / Foto cortesía Remedios Mágicos

En una importante fecha como la de hoy, Día del Amor y la Amistad, es un buen momento para reflexionar sobre nuestras dinámicas románticas y cuáles son los elementos que permiten que se desarrollen de manera sana y plena.

“La risa y el sentido del humor son dos de las piedras angulares en el desarrollo de una buena relación de pareja. Estos aspectos permiten ver más matices de la realidad, incentivar la tolerancia y la flexibilidad e, incluso, fortalecer el romanticismo y erotismo en la vida diaria”, dice Gómez.

No obstante, afirma, estos aspectos se deben trabajar de manera constante y no solamente en determinadas ocasiones.

La experta ha sido ganadora de varios premios como el Monstruos de la Mercadotecnia de Expansión, imparte conferencias y participó en el programa Shark Tank México.

Actualmente, ha desarrollado una línea de juegos a partir de su empresa Remedios Mágicos, los cuales ayudan a mejorar la convivencia y las relaciones interpersonales.

“Al pasar por todas las áreas del diseño y la mercadotecnia, me di cuenta que me quería enfocar en tener herramientas para conectar a la gente con sus emociones a través de la risa, de hecho una de las filosofías de Remedios Mágicos es ‘reír es magia’ y los mexicanos somos muy ingeniosos y resilientes, nos reímos de todo”.

La risa ayuda a fortalecer el amor en cada relación / Foto cortesía Remedios Mágicos

Dice que el humor y el amor son conceptos que van de la mano dentro de cualquier vínculo afectivo. Para que no falten estas características, es importante que exista disposición, esfuerzo y tiempo por parte de las personas involucradas en la relación.

“Para nosotros hay tres preguntas para toda pareja que desee reavivar el deseo: ¿Hay problemas de comunicación?¿Reservan tiempo especial para estar juntos? ¿Están cansados de hacer siempre lo mismo?

Éstas y otras preguntas, se plantean en el juego Aquí entre nos ¡CANDENTES! Se trata de un juego de mesa que se compone de retos y preguntas audaces para divertirse con la pareja o amigos (pueden jugar hasta ocho personas).

“Al igual que en las relaciones, la clave del juego es establecer una convivencia amena y divertida que fomente el entendimiento, la empatía y el respeto mutuo, ya que todas las respuestas y retos se dan de forma consensuada. Quien no quiera participar tiene la oportunidad de ‘zafar’”.





Para Guadalupe el reto es transformar las emociones negativas en positivas. “Cuando intentas transmitir un mensaje de forma seria en temas de diseño o de forma muy solemne, la gente reacciona de forma muy reacia, en cambio transmitir un mensaje a través de la risa, le hace mucho más sentido, todo entra mucho más fácil por medio de la risa y di esos mensajes de forma muy lúdica y descubrimos que tener un juego de mesa con cartas hace que el juego mismo sea quien haga las preguntas que pueden llegar a ser incómodas al hacerlo de frente”.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music