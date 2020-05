Aplicaciones para "ligar" en cuarentena

Son varias las personas, hombres y mujeres, que ante el confinamiento por Covid-19 se han atrevido a descargar o usar aplicaciones de citas. ¿Con qué fin? El de conversar, dado que, en días de aislamiento la interacción para algunos continúa siendo un tema vital. Una forma idónea para continuar conociendo personas de otras latitudes.

Platicamos con dos usuarios distintos entre sí y nos dieron el contexto de cómo están viviendo la cuarentena a partir de la aplicación que están usando:

Grindr y Tinder

“Estoy usando Grindr y Tinder, pero sólo para conversar. A pesar de que parece que muchos ahí no están tomándose en serio el confinamiento. Además, Tinder está desarrollando un modelo de videollamada para integrar a la app por la cuarentena”: Juan Ramírez.

Tinder Passport y Ok Cupid

“Es una función de Tinder Gold, pero en abril la desbloquearon y duró hasta el 4 de mayo. Está super chido poder conocer personas de otros países, pero siento que más que una app de ligue se volvió una herramienta para entrar en contacto con la gente, por el confinamiento tan duro que se vivió en otros países”: Rebeca Cabrera, Editora de Traverology.

Y agregó: “Yo <viaje> por España, Francia, Hawái, Italia, Los Ángeles, Nueva York y Dinamarca. Pero en Europa, en especial, percibí que era una necesidad poder hablar con alguien, y no sentirse solo, antes que ligar; incluso las pláticas eran más fluidas, no había sexting ni nudes. Generalmente yo uso esta aplicación cuando voy de viaje y la experiencia es muy diferente”.

La asidua viajera finalizó compartiendo que actualmente usa Ok Cupid, una app que no te limita a una sola región, sino con la que puedes navegar alrededor del mundo; y aclaró que en esta aplicación, la interacción no ha dejado de ser de ligue.

Bumble

Por su parte, Bumble informó a través de un boletín de prensa el lanzamiento de nuevas características para seguir conectando con las personas de forma virtual.

“Es importante seguir fomentando las relaciones con los demás”, afirmó, tras explicar que la app añadió la etiqueta “citas virtuales”, con la cual dejas claro que estás dispuesta a hacer videollamadas; y aunado a ello se amplió el filtro de distancia, por lo que podrás hacer match a nivel nacional.

La marca también compartió los siguientes datos sobre cómo se han comportado los usuarios en cuarentena:

45% se incrementó él envió de mensajes en México.

44% aumentó el ingreso de personas de la generación Z a la app, en nuestro país.

14 minutos dura una videollamada en promedio y su uso se duplicó en nuestra nación.

56% se incrementaron las videollamadas entre la fecha del 13 al 17 de marzo a nivel mundial.

100 mil usuarios actualizaron su perfil informando que están en cuarentena por Covid-19.

Recorre las tumbas de Egipto con este tour virtual

Cuatro videos “turísticos” que se grabaron en cuarentena