Curiosidades de un maestro rebocero

Arturo Estrada Hernández, originario del municipio de Santa María del Río, en San Luis Potosí y actualmente instructor de los cursos de capacitación de artesanía del gobierno del estado, donde se forman los nuevos artesanos, comenzó a hacer rebozos a los nueve años, y aunque fue por la necesidad de una beca, hoy expone sus rebozos de innovación a nivel internacional.

“Somos alrededor de 50 personas que hacemos el paño y la tela -tejido-, y 200 empuntadoras; para hacer un rebozo somos dos personas. Quien hace el fleco, el emputado, es la emputadora. Somos dos procesos y labores distintas, pero ambos artesanos para la elaboración de un rebozo”, me platicó Arturo.

Historia de un maestro rebocero

Con 40 años de tradición en la elaboración de rebozos, Arturo hoy es el instructor: “Me considero una piedra o muro de este templo por la mayoría de tiempo que he vivido ahí. Aunque antes era una cuestión generacional y los hijos de los artesanos debían ser artesanos, estos cada vez eran menos”.

Sin embargo, continuó narrando Arturo, “yo no provengo de una familia artesana o textilera, y entré cuando se invitó al público en general a aprender este proceso; pero el gancho principal fue una beca mensual. Entonces, realmente los que entramos, no fue por aprender, a los nueve años no había juicio de entender este proceso que representaba esta cultura, todos los que entramos fue por la beca, eran cuestión de necesidad, poder tener un sueldo a esa edad nos cambió la vida”.

Hoy día los cursos se dan a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y se exige tener mayoría de edad.

¿Artesanía versus estudios profesionales?

“Hoy he vivido lo que nunca creí vivir a través de este oficio”, afirmó Arturo, al contextualizar que sus rebozos de innovación lo han llevado a escenarios inimaginables con premios y reconocimientos.

Y aunque no culminó sus estudios de preparatoria, él refiere que un dilema actual, es el que tiene con sus hijos, quienes están en la disyuntiva de estudiar o aprender, no obstante, él resuelve que: “yo los tengo estudiando y aprendiendo”.

De México para el mundo

Actualmente expone rebozos de innovación bajo el sinónimo de Aurora Boreal o Rebozo del Otoño o Rebozo del Carnaval o Rebozo del Dolor o Rebozo de Novia. Tiene cuatro galardones nacionales y uno estatal, entre otros.

Y aclara, “incluso cuando un rebozo gana un reconocimiento, el premio es repartido entre las dos personas. Es importante contar con el mismo repositorio de rebozos para no depender de intermediarios”.

Para saber

España, Londres, Canadá, Estados Unidos e Indonesia, son algunos de los lugares donde reposan y se expone su trabajo.

Numeraria

2 personas se requieren para la elaboración de un rebozo.

1 mes, es el tiempo promedio de la elaboración de un rebozo; sin embargo, es incierto, según la dificultad.

8 meses tarda la elaboración de un rebozo de seda, por el uso de tintes naturales, entre otros procesos.

3 veces más puede costar un rebozo en una tienda versus adquirirlo en el sitio de origen. ¡Compra en Santa María del Río! Y apoya el consumo local.

5 son los tipos de rebozo que existen: de seda, de artisela, tradicionales, de rescate y, de innovación.

1 al 15 de agosto es la fecha en que se celebra la festividad en honor a la Virgen de la Asunción, en la que se celebra también la Feria Nacional del Rebozo.

Lo que viene para el Tianguis de Pueblos Mágicos en SLP

La cárcel de San Luis Potosí que se convirtió en museo

También puedes escuchar