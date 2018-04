Emprende la Odisea familiar con grandes viajes por México

Los viajes que se experimentan en la infancia se convertirán en un momento memorable, por eso, seleccionar el escenario de la aventura se convierte en una decisión importante. Empieza la travesía por México, destinos con atractivos para niños en los que podrán maravillarse con dinosaurios o museos lúdicos con tecnología HD; también podrían cruzar cañones en largos puentes colgantes o saludar a cocodrilos.







Dinosaurios en Hidalgo

Viaja en el tiempo 60 millones de años en el Museo El Rehilete que resguarda 40 figuras monumentales de dinosaurios; una oportunidad para acercar a los niños a conocer la historia, específicamente lo sucedido en la época prehistórica. El espacio cuenta con planetario, observatorio y jardín botánico; además, actividades lúdicas que contemplan artes, ciencia y tecnología. Es probable que no salgan de ahí todo el día.





Ubicación: El dinoparque se ubica en la Carretera México-Pachuca km. 84.5, colonia Venta Prieta enPachuca, Hidalgo

Museos para explorar en CDMX

Fomenta la curiosidad por descubrir el mundo durante tu próxima visita a la Ciudad de México, una de las metrópolis con más museos en el planeta. Encontrarás recintos como el Museo del Papalote, que está dividido en seis zonas en las que se abordan temas como el cuerpo humano, familia o legados culturales de México, entre otros. Además, cuenta con una mega pantalla y un domo digital que proyecta en HD. Sentirás que viajas al universo.

Ubicación: Está ubicado en la 2da Sección de Chapultepec, en Constituyentes 268, colonia Daniel Garza

Naturaleza rosa en Yucatán

Un paseo por la Reserva de la Biosfera Ría Celestún sorprenderá a los pequeños no solo por la oportunidad de subirse a una lancha, sino porque verán de muy cerca a los rosados flamingos en su hábitat natural. Además pueden hacer una parada en el parque ecoturístico Jaltún de Celestún para la observación de aves, cocodrilos, manglares y orquídeas a bordo de pequeñas embarcaciones que no tienen motor para no alterar el ecosistema.

Ubicación: Se localiza a 90 Km al oeste de Mérida, Yucatán (por la ruta 281) y/o 216 Km al norte de Campeche, Campeche (por la ruta 180) hacia la punta oeste de la Península de Yucatán en el Golfo de México.



Puentes colgantes en BCS

Para los que nacieron con el espíritu aventurero, el parque Wild Canyon les dará anécdotas llenas de adrenalina con uno de sus principales atractivos: el puente colgante más largo del mundo (estarás a 50 metros de altura). Además, puedes pasear en camello, subirte a columpios gigantes, trasladarte en tirolesas de día o de noche o lanzarte del bungee; una manera única de apreciar los grandes cañones de Baja California.

Ubicación.Se ubica en la Carretera Federal Libre Transpeninsular km 19.5, Cabo Real, San José del Cabo, BCS









Volcanes en Colima

Hagan las maletas y asistan al tercer Festival Internacional del Volcán, gratuito en su totalidad y con atractivos para toda la familia, en especial para los niños. Durante el evento podrán acercarse a un volcán de luces de 12 metros de alto o cruzar un túnel de lava; además habrá desde charlas con expertos vulcanólogos, demostraciones de danza infantil, recitales de piano con jóvenes talentos hasta concursos de cosplay.

Ubicación: se realiza en las calles Victoria, Revolución, Vicente Guerrero, Madero y José A. Díaz, en el Centro de Colima. Del 27 de abril al 8 de mayo 2018.









Parque Aventura en Chihuahua

Los bellos paisajes de la Sierra Tarahumara serán el escenario para la diversión de los pequeños, en el Parque Aventura.Pueden escalar en el rocódromo, pasear en bicicleta o cuatrimoto, acampar, subirse al teleférico o recorrer el bosque de pinos aéreo desde las alturas. Además, si todo esto te abre el apetito puedes visitar el restaurante “Barranco” que tiene piso de cristal, un efecto hipnotizante para el comensal.

Ubicación: República del Salvado, Campestre Residencial I Etapa, Campestre-Lomas, Chihuahua





DESTACADOS

LA MEJOR EDAD

De acuerdo al libro “Viajar con niños” de la editorial Viajera, la edad ideal para realizar una travesía con tus hijos es de los 6 a los 12 años; cuando tienen más energía y mayor conciencia de las actividades en familia

LIBERTAD Y DIVERSIÓN

Dejar que los pequeños organicen sus propios juegos, será más significativo para ellos, según Sandra Castro Berna, académica de la Escuela de Educación Parvularia de Chile