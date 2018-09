Excursión a Disney World Orlando

Las vacaciones son el momento perfecto para desconectarse de lo cotidiano y hacer lo extraordinario. Por eso el destino tiene que ser perfecto, un lugar dónde toda la familia puede encontrar diversión, entretenimiento y magia.

Es así como uno llega a la decisión de viajar al lugar más mágico de la tierra; Walt Disney World Resort en Florida.



La aventura inigualable inicia desde el instante que elegiste un Resort Disney, ya que por medio de la aplicación “My Disney Experience” puedes escoger todos los pormenores de tu viaje incluyendo los famosos “MagicBands” que son unas coloridas pulseras personalizables que te conectan sin ningún esfuerzo a todo lo referente a tus vacaciones, desde ingresar a los parques, comprar comida y mercancía, usar el acceso rápido a las experiencias por medio del FastPass+, que no tiene costo, o hasta abrir la puerta de tu habitación.

Cuándo te bajas del avión descubres qué tienes muchos más privilegios ya que tienes la opción de tomar el “Disney Magical Express”, el transporte de ida y vuelta entre el Aeropuerto Internacional de Orlando y tú lugar de alojamiento, un beneficio exclusivo y gratuito para los huéspedes de los hoteles de Disney World.



Ya instalados en el increíble Disney’s Art of Animation Resort elegimos compartir la casa del pequeño Nemo y disfrutar de una alberca tapizada de sus adorables amigos.



Se disfruta cómo pocas cosas cada segundo de estancia en el hotel sin embargo es tiempo de continuar con la inigualable aventura mágica.

¿Dónde empezar?

Parques temáticos:

Magic Kingdom

Epcot

Disney´s Hollywood Studios

Disney´s Animal Kingdom



Parques acuáticos:

Disney´s Blizzard Beach

Disney´s Typhoon Lagoon

Disney Springs



Decisión tomada; convertirnos en “juguetes honorarios” de la recién inaugurada Toy Story Land.

El nuevo patio de juego de Andy ubicado en Disney’s Hollywood Studios que tiene una extensión de más de 44 mil metros cuadrados dónde cobran vida Woody, Jessie, Buzz, Slinky y todos sus compañeros.



Un área sensacional que celebra lo que una vez definió el entretenimiento de una generación y provoca la fascinación en los más jóvenes.

Nos subimos a Slinky Dog Dash, la montaña rusa apta para toda la familia, dimos vueltas con los pequeños extraterrestres verdes de Pizza Planeta en Alien Swirling Saucers y alcanzamos la puntuación más alta en un juego de carnaval con todos los juguetes en Toy Story Mania.

Después visitamos Disney’s Animal Kingdom dónde fuimos transportados 200 millones de años atrás a la era de los dinosaurios invitados por Donald Duck, Chip y Dale para formar parte de la fiesta prehistórica llamada “Donald’s Dino Bash”.



También viajamos años luz, al sistema estelar Alpha-Centauri y a Pandora dónde encontramos un mundo místico de bosques bioluminiscentes, montañas flotantes e impresionantes animales voladores llamados, “Banshees”.





Una publicación compartida de Memo Schutz (@memo_schutz) el 20 Ago, 2018 a las 10:00 PDT

Disney’s Magic Kingdom no podía quedar atrás y después de un día lleno de emociones, banquetes reales y princesas presenciamos un show único lleno de fuegos artificiales, láseres, luces y proyecciones llamado “Happily Ever After”, un viaje a través de las historias de Disney cómo nunca habíamos visto.

Al terminar el espectáculo y con el cierre de sus puertas al público, pudimos seguir gozando del parque gracias al horario extendido conocido cómo “Extra Magic Hours” otro beneficio exclusivo por estar hospedados en un Resort Disney.

En Epcot visitamos las culturas del mundo además de la escala obligada al castillo de Elsa y Ana en Frozen Ever After. Disney Springs nos cautivó con sus tiendas, restaurantes y el juego de híper realidad de Star Wars en The Void.



Y por supuesto Typhoon Lagoon, el parque acuático que nos dejó empapados de emoción.

¡Ahora tienes que vivirlo!

Cómo diría el propio Walt Disney

“Piensa, Sueña, Cree y Atrévete”.