Hospédate en la casa de SCREAM y pasar una noche llena de terror

¡Se acerca uno de los meses favoritos de todo el año, octubre! Esta fecha es especial porque además de sentir el otoño cerquita, también hay festividades que nos encantan como Día de Muertos y Halloween.

Si eres un aventurero y te gusta sentir el miedo a todo lo que da, te tenemos una increíble noticia. Podrás hospedarte nada más y nada menos que en la casa original de la película SCREAM.

De la mano del Alguacil Dewey Raily podrás vivir esta gran experiencia, ya que él formará parte de tu estadía.

“Proteger el pueblo de Woodsboro es mi deber en la vida, y he desarrollado un don para escapar de Ghostface” dice Riley. “Como tu anfitrión, me mantendré atento para que no te sorprenda nadie con un giro inesperado en la trama. Créeme, las películas de terror siempre se mantienen interesantes, ya sea para bien o para mal…”.





Helynn Ospina

Ok, ok, pero… ¿Cómo está la cosa?

La estadía durará una noche y podrás llevar a cuatro personas para que vivan toda la experiencia en la casa ubicada en el Norte del Estado de California. Las citas serán los días 27, 29 y 31 de octubre.

Esto es lo que incluye:

Una bienvenida virtual al momento de registrarse de parte de Dewey (si Ghostface no lo atrapa primero).

La oportunidad de explorar la casa original de SCREAM en todo su esplendor, con elementos tales como la marca del cuchillo en la puerta de la cochera donde Tatum, la hermana de Dewey, se encontró con su desafortunado futuro.

Un maratón de películas de las 4 SCREAM (en VHS por supuesto) para ponerse al día antes del próximo lanzamiento.

Una línea exclusiva para comunicarse con Ghostface, en caso de que las víctimas (perdón, los huéspedes) tengan alguna duda, pero cuidado… él también puede llamar a la casa.

Muchas botanas típicas de los 90’s que esperemos que tu estómago pueda soportarlo.

La oportunidad de tener memorabilia única, incluyendo un paquete de DVDs con las primeras 4 películas de SCREAM, Uniforme de la Escuela de Woodsboro, afiches de SCREAM 2022 y más.

Obviamente todo está pensando y planeado minuciosamente para que tengas una aventura increíble sin necesidad de exponerte. Aquellos que quieran reservar, deben tener en cuenta las reglas estrictas de salud referentes a COVID-19.

Puedes solicitar tu reservación a partir del 12 de octubre. ¿Estás listo para vivir esta experiencia?

