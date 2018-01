Hoteles para excéntricos

Dormir en el estómago de un perro o en la carrocería de un Mercedes; disfrutar del bosque en lo alto de los árboles o en un granero mientras ves caer la tarde, son tipos de alojamiento que, aunque suenen poco terrenales, existen en el mundo.

Empieza la aventura de tu viaje, desde que eliges el hotel, convierte la experiencia en una algo inolvidable, con estos espacios fuera de serie que, comenzaron con la idea de algún loco soñador y hoy marcan tendencia en servicios de hospedaje.

Hotel Henn-na

Ubicación: Tokio, Japón

Descripción: En la recepción te atenderá señorita japonesa o un dinosaurio bilingüe; mientras un robot que funge como botones, te ayuda con tu equipaje. No necesitas llave, utilizan un sistema que reconoce tu cara y te permite el acceso a tu habitación.

Precio: Desde los 16, 600 yen la noche

http://www.h-n-h.jp/en/

Hotel Movement

Ubicación: Ámsterdam, Países Bajos

Descripción: La organización Movement on The Ground, convirtió la ex cárcel Bijlmerbajes en hotel y en un futuro esperanzador para sus empleados: sirios refugiados que buscan oportunidades. El edificio fue desocupado en 2016. No recordarás que solía ser un lugar de castigo

Precio: Desde 2, 640 pesos la noche

http://themovementhotel.com

Hotel Arcade

Ubicación: Ámsterdam, Países Bajos

Descripción: Desde el primitivo Atari, hasta los juegos de más reciente creación como el Xbox, este hotel tiene distribuidas consolas

controles y pantallas, por sus instalaciones. Además de habitaciones temáticas, la oportunidad de organizar fiestas gamers y bebidas gratuitas, durante las 24 horas al día.

Precio: Desde 22 mil pesos la noche

http://www.arcadehotel.nl/

Hotel Tree

Ubicación: Harads, Suecia

Descripción: En este lugar los huéspedes pueden quedarse en una de las siete casas de árbol, distintas unas de otras, de conceptos minimalistas y ecológicos. Puedes ver nidos de pájaros desde las alturas, bajar a realizar caminatas, apreciar auroras boreales o sumarte a un safari para observar alces.

Precio: Desde 33 mil pesos la noche

http://treehotel.happybooking.se/

Hotel SiloStay

Ubicación: Little River, Nueva Zelanda

Descripción: Estructuras para almacenar granos y otros materiales a granel, también conocidos como silos, fueron transformados en un hotel con estancias de dos pisos, cocina, balcones y áreas de entretenimiento. Una experiencia de introspección, ya que no hay nada de atracciones alrededor.

Precio: Desde 2, 400 pesos la noche

http://www.silostay.kiwi.nz/

Hotel Arbez

Ubicación: La Cure, Francia

Descripción: Forma parte de la historia binacional desde 1802 cuando Napoleón anexó la región del Valle de Dappes a Francia. El hotel ha pertenecido a una familia desde cuatro generaciones y tiene detalles maravillosos, como almohadas con escudos de ambas banderas. Podrás dormir en un país y desayunar en otro, sin salir a la calle.

Precio: Desde 1, 900 pesos la noche

http://arbezie.com/

Hotel Dog Bark Park

Ubicación: Idaho, Washington

Descripción: En 2003, dos apasionados de la motosierra, Dennis Sullivan y Frances Conklin, intentaban construir el perro Beagle más grande del mundo; el reto culminó con esta posada de madera que mide 3.6 metros, que tiene dos dormitorios y una decoración hogareña con motivos caninos. Por supuesto, es petfriendly.

Precio: Desde 2, 400 pesos la noche

dogbarkpark.com

V8 Hotel

Ubicación: Terminal Art Deco, Stuttgart, Alemania

Descripción: Tiene 34 habitaciones de conceptos y temas distintos enfocados en los autos clásicos: la ruta 66, lavado de autos, el garaje, taller mecánico, estación de gasolina. Podrás dormir en una cama en la carrocería de un Mercedes 300 S 1974. Además, junto al hotel se encuentra la exposición Motorworld, en donde podrás ver autos antiguos que valen miles de euros.

Precio: Desde 1, 700 la noche

www.v8hotel.de

