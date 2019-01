Nuevos propósitos de viaje

Si uno de tus objetivos en 2019 es salir de viaje, apunta en el calendario estos 12 Pueblos Mágicos de México y descubre durante todo el año los encantos que tiene cada localidad . Comenzamos la lista con 10 nuevas regiones que obtuvieron este reconocimiento el pasado mes de octubre debido a su riqueza cultural, arquitectónica, natural y artesanal; además, por preservar la cocina tradicional y sus festividades. Prepara tu maleta y ubica en el mapa estas opciones.

ENERO: Comonfort, Guanajuato

La razón por la que comenzamos este calendario digno de exploradores en Comonfort, es porque su fundación está registrada un primero de enero (1562). La localidad cuenta con espacios naturales para practicar senderismo y campismo. Además, alojamientos históricos como la Hacienda Purísima de Chamacuero, puedes hospedarte en casas de adobe o participar en los agro tour entre milpas.

Tip: El molcajete es una artesanía características de la región.





Una escapada romántica por el sexto pueblo mágico de Hidalgo le da mayor sentido a su campaña turístiica más reciente “Cásate conmigo”. Comienza el viaje en la Parroquia de San Juan Bautista, edificio barroco que data de 1722. Luego, el majestuoso Cañón del Infiernillo, maravilla natural formada por los ríos de San Juan y Tula, una de las plantas hidroeléctricas más grandes de México.Prueba los tradicionalestamales de dulce rellenos de mermelada y los pastes.





Y en Semana Santa, escápate a conocer este nuevo Pueblo Mágico, ubicado al oriente de la capital de Durango, llamado así por que ahí se ofició la primera misa de Fray Gerónimo de Mendozaen “nombre de Dios”. Tiene cascadas y riachuelos arbolados como El Saltito, formado por el río Mezquital con una caída de 20 metros, puedes admirar el paisaje o incluso acampar.Se le conoce como “la tierra de las gorditas”, no te vayas sin probarlas.





Uno de los estados más surrealistas del país, suma con Aquismón, tres pueblos con el mágico distintivo. Su nombre se deriva del huasteco y significa Árbol al pie de un pozo. Destaca por tener sitios ideales para el avistamiento de aves como el Sótano de las Huahuas, donde habitan pericos y el Sótano de las Golondrinas; además, las cuevas de Mantetzulel ubicadas dentro de la selva.



Se acostumbra a tomar vino de jobo, de ciruela y de capulín.

MAYO: Melchor Múzquiz, Coahuila

Fauna e historia es lo que encontrarás en Múzquiz, el séptimo pueblo mágico de Coahuila, galardón que obtuvo por su riqueza paleontológica que resguarda fósiles de dinosaurios. Aquí se establecieron las tribus Kikapoo y Mascogos. Además, aprovecha que este mes se celebra a las Aves Migratorias para visitar uno de los estados más importantes respecto al tránsito de estas especies de paso

Tip: No dejes de comer carne asada a las brasas

Este mes es uno de los más importantes para el recién nombrado pueblo mágico, celebra la fiesta de San Pedro Tlaquepaque. Ubicado al oriente de Jalisco, esta una de las regiones con mayor tradición artesanal, seguro has escuchado de los famosos “jarritos de Tlaquepaque”. No olvides visitar el Museo Regional de la Cerámica, donde podrás admirar una hermosa colección de los trabajos que realizan los artesanos mexicanos.: Además del tequila, no olvides probar la birria de chivo





JULIO: Compostela, Nayarit

Llamado así en honor a la ciudad gallega de Santiago de Compostela, en este sitio se respiran olor a playa, leyendas, historias y buena comida. Su ubicación geográfica le otorga un clima tropical, gracias a su colindancia con la Bahía de Banderas y el puerto de San Blas. A una hora de distancia, encontrarás Rincón de Guayabitos, donde podrás degustar un pescado zarandeado o si no te gustan los productos del mar, ¡qué tal un pollo al estilo Ixtlán del Río!

Tip: La elaboración manual de puros con hojas de tabaco es característica de la zona.





A solo 75 kilómetros de Monterrey, se encuentra este sitio con gran arraigo a sus fiestas patronales en honor de San Miguel Arcángel que se celebran del 28 de julio al 6 de agosto. Una tradición son las peregrinaciones que salen de diferentes puntos y confluyen en el atrio de la parroquia del Señor de Tlaxcala. Atrévete a hacer un interesante recorrido en las grutas de Bustamante, te sorprenderán sus formaciones de estalactitas y estalagmitas.



No te vayas sin probar el pan artesanal de Bustamante, hecho en horno de leña.

SEPTIEMBRE: Amealco de Bonfil, Querétaro

Las vendimias podrían definirse como una celebración gastronómica y sensorial. Al sur de Querétaro, se encuentran algunas casas vitivinícolas donde se realiza el tradicional “pisado de las uvas”, además de muestras gastronómicas y catas. Pero si disfrutas de pueblar, en este sitio podrás acudir a los talleres de alfarería donde artesanos realizan diversas piezas de barro o a los de confección de las reconocidas muñecas otomíes, de trapo muy mexicanas.

Tip: Asiste a los Martes de Mole y prueba el regional con guajolote acompañado de tortillas hechas a mano y frijoles refritos.

Es uno de los escenarios del turismo religioso en nuestro país, donde se ubican recintos auténticas joyas del arte sacro como el Museo de Guadalupe, inmueble construido originalmente para el Colegio de Propaganda Fide, y que ha tenido diversos usos como cuartel militar, asilo, vecindad y orfanato. Es aquí donde cada octubre se lleva a cabo el Festival Barroco en el que se transita por la vida de la época colonial de los siglos XVII y XVIII

Visita el Centro Platero, donde observarás el trabajo del orfebre y adquirir piezas únicas.

Este municipio ha forjado una identidad basada en la producción y procesamiento de guayabas en diversos productos; sin embargo, el culto a la muerte está presente gracias al ilustre grabador hidrocálido José Guadalupe Posada. Enmarcado por la Parroquia del Señor del Salitre, los habitantes recuerdan a quienes se han ido con altares, disfraces de Catrinas y pan de muerto. Además, se instala una zona de venta de productos relacionados con el Día de Muertos.



Es considerado como la cuna del deshilado, arte que ha sido heredado por generaciones de madres a hijas.

DICIEMBRE: Creel, Chihuahua

Rodeado de abismos infinitos, de cascadas espectaculares en la Sierra Tarahumara y de ancestral cultura rarámuri, es el sitio ideal para los naturalistas, ya que sus paisajes espectaculares y vistas panorámicas invitan a quedarse un buen rato para contemplarlos y atraparlos en fotografías. Al estar a más de dos mil 300 metros de altura, en diciembre se puede vivir una época navideña, con la posibilidad de nieve. Eso sí; no olvides el abrigo.

Tip: Fue fundado en 1907 por el entonces gobernador Enrique C. Creel, e inició como una estación de trenes.

El PRIMER LUGAR

El Estado de México tiene 10 pueblos mágicos, el que más reconocimientos tiene hasta ahora



PIONERO

Huasca de Ocampo, primer sitio denominado “Pueblo Mágico”

A FAVOR

“Una vez nombrado un pueblo, se eleva la inversión, la oferta turística, el empleo y en general hay más bienestar para la población”, Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo Federal