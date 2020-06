Opciones de obsequios para un papá trotamundos

Honrar a la paternidad no tiene que ser aburrido, después de todo se trata de celebrar los lazos afectivos. Así que, sin importar el confinamiento o las posibles brechas generacionales, elegimos algunos obsequios útiles y divertidos con los que podrías celebrar en casa o en tu próximo viaje.

Para un día de campo. El 21 de enero no sólo es el Día del Padre sino el inicio del verano, por lo que este dúo de ropa ofrece frescura y comodidad, por ejemplo, para picnic o un próximo viaje en familia. A veces vestir igual que los más pequeños genera un vinculo fuerte. ¿Qué tal esta camisa a cuadros 100% algodón y unos jeans 98% algodón?

Que la fuerza los acompañe La Asociación Cervecera Mexicana (ACERMEX) anunció una serie de kits de cervezas para celebrar a papá, y el que nos fascinó se llama Best Dad in the Galaxy, no sólo porque eso significa nuestro padre, sino porque, cuando se trata de viajar siempre descubrimos una nueva galaxia. ¿O no?

Un enfriador suave. Siguiendo con la idea del día de campo en familia o con un nuevo plan en el que tu papá salga de viaje con amigos, este tipo de maletas ayudará a conservar frías las bebidas, y ojo, no solo estamos hablando de su capacidad para guardar latas de cerveza sino de otro tipo de bebidas frías o alimentos para cuando papá sale a orillas de la ciudad a practicar deporte.

Navaja deportiva. Sin duda uno de los accesorios básicos al salir a la montaña o de viaje, es una navaja suiza. Además son utensilios que al ser de acero inoxidable se vuelven un gran obsequio, sea por su durabilidad o por su calidad, y en ambos casos, algo que la vuelven muy útil.

Sea por turismo deportivo o mero placer de estar al aire libre, este reloj resulta útil porque se recarga con el sol, lo que alarga su vida de batería al salir de viaje. Además, aunque se trata de un reloj inteligente, apela a un modelo clásico.

