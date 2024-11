San Luis Potosí lidera la innovación en turismo inclusivo

Catas a ciegas, conciertos con chalecos y visores especiales, caminatas con los ojos vendados hechas por instructores ciegos que te guían por los edificios icónicos, son algunas de las atracciones incluyentes que puedes vivir en San Luis Potosí.

Este tipo de turismo, al que se le denomina inclusivo, ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, adaptándose a las necesidades y expectativas de un público cada vez más diverso. A decir del alcalde, Enrique Francisco Galindo, se ha desarrollado en esta región y comienza a tomar un auge cada vez mayor, ya que no solo se enfoca en las personas con discapacidad, sino que genera conciencia.

“Este tipo de proyectos no solo es una cuestión de derechos humanos, también una oportunidad para que la industria demuestre su compromiso con la igualdad y la diversidad, clasificando las experiencias desde el ámbito visual, auditivo, motriz, intelectual y psicosocial”, comentó Galindo.

Expresó que en este sector existe una colaboración entre el gobierno y el sector privado que ha permitido generar empleos para personas con discapacidades, adaptar el espacio público y crear experiencias nuevas con ello.

Enrique Francisco Galindo, alcalde de San Luis Potosí

Contó que para poder desarrollar estas propuestas, primero tuvo que acondicionar la ciudad, no solo darle dirección, nada fue de manera improvisada, “hicimos diagnósticos de accesibilidad universal y entendimos que no había una adaptación, por lo que fuimos atendiendo estas carencias”.

En segundo lugar, se generaron programas turísticos especializados, “Un ejemplo palpable es el que desarrollamos como un banquete sensorial, atando los ojos a los comensales para que percibieran la comida como si fueran personas ciegas, disfrutando con un anfitrión, que también es ciego, y llevó la batuta para poder hacer ver su realidad. Por este evento, en la Feria Internacional de Turismo de 2024, en Madrid, recibimos un reconocimiento.

También hay banquetes sensoriales, atando los ojos a los comensales

Experiencias para comprender la diversidad

El alcalde precisó que no es la única experiencia de este tipo, han desarrollado estudios en compañía de especialistas en la materia, así como la retroalimentación de sus visitantes para generar otras que ampliarán la oferta donde destacan:

Recorrido guiado por personas ciegas

Personal especializado te lleva a caminar por las calles de la ciudad de San Luis Potosí de una manera totalmente diferente. A cada grupo de visitantes les cubren los ojos, y con las respectivas medidas de seguridad, te guían por todos los monumentos para que los puedas reconocer con el tacto. Esta ruta busca que se genere una experiencia totalmente diferente a la vista, generando recuerdos con este sentido que sólo las personas ciegas o débiles visuales pueden reconocer.

Festival Internacional San Luis en Primavera

En este festival donde se realizan conciertos, exposiciones, conferencias y actividades teatrales gratuitas, se hizo el uso de nuevas tecnologías para que las personas con debilidad auditiva o sordas pudieran involucrarse en conciertos. Esto fue mediante la implementación de chalecos sensoriales que vibran en sintonía con los sonidos de los conciertos, así como intérpretes en lenguas de señas que se dedican a “cantar” la canción, para que se pueda disfrutar la experiencia junto a los artistas.

Chalecos sensoriales para conciertos | Foto: Francisco Charqueño

Turismo La casa de Polly Pocket ¡es real! Y te puedes hospedar en ella

Los retos continúan

Por otro lado, la directora de Turismo Municipal Claudia Peralta Antiga, ha sido una de las creadoras e impulsoras de esta propuesta, iniciando desde hace 28 años en el ámbito privado con su empresa, y ahora en el gobierno, narra que ha sido complicado llegar a este punto.

“La ignorancia y el desconocimiento es uno de los retos a vencer, porque a veces no solo es poner una rampa, las cuales a veces no tienen las medidas adecuadas; por otro lado la inversión es otro tema complejo, ya que no siempre se consiguen los fondos necesarios”, aclaró.

Por último dijo que hacer conciencia e involucrar a la ciudadanía es crucial, ya que desde aquí se generan empleos también para las personas con discapacidad al darles herramientas para que sus limitaciones se vuelvan sus fortalezas y experiencias que se puedan transmitir a otras personas.

“Hemos trabajado para cumplir con los indicadores de accesibilidad e inclusión para cada tipo de discapacidad y su accesibilidad, ya sea por ceguera, sordera, discapacidad intelectual, psicosocial, adultos mayores, entre otros”, dijo.

Luis Fernando Esqueda, guía de experiencias, y Claudia Peralta, directora de Turismo Municipal | Foto: Francisco Charqueño

Contó que en el municipio tienen a uno de los primeros guías turísticos con discapacidad, que está certificado para realizar este tipo de actividades. Se llama Luis Fernando Esqueda Ibarra, tiene una discapacidad auditiva.

Por medio de un intérprete, Fernando Esqueda contó a El Sol de México que le encanta su trabajo. Él tuvo que estudiar para apoyar a las personas sordas para que puedan comunicarse, “primero inicié mi formación con un maestro especializado, en una escuela llamada Ibiz, para personas sordas, donde aprendí español y lenguaje de señas. Luego fui a cursos hasta que pude certificarme como guía de turistas”.

Visión internacional

Sobre este tema, Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo, en el marco de la cuarta cumbre del rubro realizada el pasado jueves en la Ciudad de México, remarcó la necesidad de implementar en la industria turística elementos de innovación, sostenibilidad y tecnología que cada vez más son requeridos para generar proyectos actuales.

Turismo Pacula, una experiencia de Marte, en nuestro país

Además, comentó que el tema de la aceptación es esencial, por lo que proyectos como el de San Luis generan una expectativa distinta para crear proyectos sustentables.

Juan José Álvarez, secretario de turismo de Guanajuato | Foto: Francisco Charqueño

Sobre otras perspectivas turísticas, Juan José Álvarez Brunel, secretario de turismo de Guanajuato, explicó que en su estado ya tienen productos enfocados a este rubro, “por ejemplo el sector de romance o el vitivinícola tiene varios programas donde se involucran más de 20 municipios y destacan Guanajuato Capital, San Miguel de Allende y León”.

Por su parte Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio en México y Federación de Cámaras Europeas, explicó que este enfoque es crucial para atraer nuevos turistas, clientes y consumidores que sean amables para cualquier condición, “por ello es fundamental para generar desarrollo económico, por ejemplo en europa, las cadenas hoteleras y países como Francia y España dan cuenta de ello”. Además precisó que la importancia de México en estos proyectos es tal que empresas españolas ya tienen inversiones en programas con este enfoque en varios estados.

Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara Española de Comercio en México y Federación de Cámaras Europeas | Foto: Francisco Charqueño

Y por último Basagoiti, finalizó con que “no se trata solo de hacer accesibles los destinos turísticos, sino de crear una industria más justa y equitativa, donde todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan disfrutar plenamente de las experiencias de viaje”.