Sigue el vuelo de la luciérnaga

A principios de junio las luciérnagas comienzan a iluminar las áreas boscosas de Nanacamilpa y Calpulalpan, en Tlaxcala; estos bichos resplandecientes son endémicos del estado, solo que es hasta esta época en la que la luz debajo de su abdomen resalta, pues inicia una etapa importante para su permanencia en el mundo: el apareamiento.



No basta con viajar a ambos poblados, es necesario ser paciente y silencioso para observar el mágico espectáculo. Se recomienda, por ejemplo, entrar al bosque alrededor de las 19:00 horas, después de una hora, las luces comenzarán a aparecer entre los árboles. No las toques, no hagas ruido.

DESTACADOS

La enzima que genera la luz de estos insectos se llama luciferasa

84 especies de luciérnagas son endémicas de México