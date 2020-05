Recorre las tumbas de Egipto con este tour virtual

Pirámides, esfinges y faraones son solo algunas de las cosas que definen a Egipto y su cultura, la cual se desarrolló durante miles de años a lo largo del Río Nilo. De acuerdo con National Geographic, históricamente se considera que comenzó con la unificación de ciertas ciudades del valle del Nilo, alrededor del año 3150 a. C., y normalmente se da por terminado en el año 31 a. C., justo cuando el Imperio romano conquistó el Egipto ptolemaico.





Dicho lo anterior, tienes que saber que un equipo de arqueólogos de la Universidad de Jaén, dirigidos por el egiptólogo Alejandro Jiménez, lleva más de una década excavando en la necrópolis de Qubbet el Hawa, en la localidad egipcia de Asuán, a unos 900 kilómetros al sur de El Cairo.

Pero, actualmente y como consecuencia de la pandemia por Covid-19, han tenido que parar sus labores. Sin embargo, este grupo de arqueólogos decidió mostrar al público una colección de 28 piezas reconstruidas en 3D, que son parte de las excavaciones que han ido descubriendo año con año.

Aunado a ello, el Ministerio de Turismo y Antigüedades informó que bajo el lema "Experimenta Egipto desde casa", cada semana, a partir de las 7:00 pm, se "abrirá" un monumento para que nos adentremos virtualmente en él, y aunque los links para poder hacer estas “visitas” se irán publicando gradualmente en las redes sociales del ministerio, por ahora podemos visitar estos sitios:

· Tumba de Menna (TT69), en Luxor, 600 kilómetros al sur de El Cairo.

· Tumba de la reina Meresankh III, esposa de Kefrén y nieta del faraón Keops (2509-2483 a.C.).

· Monasterio Rojo, en Sohag, en el Alto Egipto.

· Mezquita madrassa del sultán Barquq, del siglo XIV, en El Cairo.

استمتعوا اليوم بجولة خاصة جدا من داخل معامل الترميم بالمتحف المصري الكبير.

Today we take you in a very special tour in the conservation laboratories of the Grand Egyptian Museum.

#stayhome#staysafe#ExperienceEgyptFromHome pic.twitter.com/stNrdM4Cu5 — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) April 14, 2020

