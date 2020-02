Tres libros para un viaje con palabras amistosas

No olvides llevar un buen libro en tu próxima expedición, no importa a donde te dirijas, las letras son una de las mejores compañías.







El amor se manifiesta de distintas maneras… no distingue especies, ni condiciones sociales, y este libro de Philippe J. Dubois y Élise Rousseau (especialista en aves y escritora) es una muestra. Se trata de una veintena de relatos breves sobre el cariño y cuidados que expresan las aves, lecciones de vida que están cerca de ti todos los días.Grijalbo

HISTORIAS COMPARTIDAS

Si lo que buscas son anécdotas con las que te identifiques, dale una oportunidad al primer libro de una trilogía de Elísabet Benavent, también conocida Betacoqueta; seguirás la intensa historia de amor entre Macarena y Leo, aderezada por sus amigas, Adriana y Jimena.

Editorial Suma de Letras

Las relaciones duraderas son el foco de este autor que expone el amor desde un tema que domina: el psicoanálisis. Una mirada profunda con respuestas contundentes a preguntas cliché ¿El amor lo puede todo? ¿Se puede continuar después de la traición o el abandono?Anagrama





FRASE

“El encuentro de amor tiene lugar en la más pura contingencia; pertenece siempre al orden de lo inesperado, de lo imprevisto, de la sorpresa”, Massimo Recalcati, psicoanalista y escritor.

CÓMO SE DICE

A propósito del mes del amor, te compartimos algunas palabras en francés que puedes emplear para expresar cariño:



Je t'aime bien / Me gustas

Je voudrais mieux te connaître / Me gustaría conocerte más

Je suis tombé(e) amoureux(se) / Me enamore de ti

Veux-tu m'épouser ? /¿Quieres casarte conmigo?