Veracruz, la aventura de vivir

Sobre una balsa y frente a una cascada que asertivamente lleva por nombre El Encanto, inicia la increíble aventura a lo largo de tres ríos al norte de Veracruz, en medio de dos rocas gigantes con más de 130 metros de altura que nos dan la bienvenida.

El rafting o rápidos, como también se le conoce, le hace sentir al cuerpo distintas emociones. Al cruzar los caudales se combina el temor y la adrenalina ante la corriente y la turbulencia del agua, y también ante las piedras, que por momentos están demasiado cerca. Los visitantes no deben preocuparse si no son expertos en remar o nadar, ya que Titanes Adventure Camp, ubicado en Tlapacoyan, a escasas dos horas de Poza Rica, demostrará que no se necesita.

Cortesía

Un recorrido en canoa se vuelve maravilloso, al observar el cielo cristalino, animales en su hábitat y una incomparable diversidad de flora y fauna. Al finalizar esta vivencia, recomendamos comer un sabroso pollo en chiltepín.

Durante la travesía puedes visitar la zona arqueológica El Tajín, donde se ubica la pirámide de los Nichos, llamada así por sus 365 tableros decorados como nichos. Este es un lugar privilegiado al contar con 17 canchas de juego de pelota. La ciudad prehispánica de Mesoamérica cuenta con espacios abiertos delimitados por templos y desniveles, donde se observa un mural grabado con la imagen de un jugador de pelota en el momento que es ofrecido a los dioses.

Cortesía

Frente a este lugar tropical está el parque temático Takilhsukut, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ingresar aquí es una experiencia única: Los Abuelos reciben y bañan de humo a los visitantes y les regalan su bendición acompañada de un cálido abrazo.

Está rodeado de 16 escuelas con distintas actividades, una de ellas es la gastronómica, mejor conocida como Las Mujeres de Humo, cuyas cocineras preparan unos deliciosos bocoles, hechos de maíz, manteca y por dentro se les puede añadir queso, chorizo o cualquier otro ingrediente.

Cortesía

A siete kilómetros está Papantla, Pueblo Mágico envuelto de romanticismo. A la vista hay un colorido kiosco que está rodeado de árboles y ardillas. Además de ser un lugar conocido por los Voladores, también es un famoso productor de vainilla.

Cortesía



Y para concluir la aventura, no dudes hospedarte en un sitio clave de la vida nocturna: Poza Rica Inn, en Avenida 20 de Noviembre, donde se encuentra la Bendita Barra Cantina, que sirve el mezcal con un alacrán. Todo esto se puede encontrar en Veracruz, destino ideal para pasar un fin de semana

UBICACIÓN

La región totonaca contempla municipios como Poza Rica, Papantla, Tlapacoyan y Tecolutla

17

Es el número de juegos de pelota que se tienen registrados en El Tajín; la ciudad prehispánica con mayor cantidad de espacios dedicados a esta actividad legendaria