A pesar del escándalo, Plácido Domingo con agenda llena

Viena, 30 ago (EFE).- Al parecer la falta de evidencias y un juicio, por el delito de acoso sexual, ha hecho que la agenda de presentaciones del cantante español Plácido Domingo no se vea afectada en Europa, aunque en Estados Unidos si se han hecho cancelaciones. También, hace un par de días se publicó que la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está al pendiente de la evolución de las acusaciones de acoso sexual contra del tenor español Plácido Domingo para determinar si actuará en la inauguración de la justa deportiva, mientras tanto, la Ópera Estatal de Viena anunció ayer que no ha cancelado las presentaciones del tenor en esa ciudad.

Con lo anterior, las noticias toman postura a favor del cantante, hasta que no se demuestre si es culpable, así lo dejaron en claro en la capital de Austria que mantiene en su programa las actuaciones del cantante español, debido a que no ve "ninguna razón jurídicamente válida" para rescindir los contratos con el artista, a pesar de las acusaciones de nueve mujeres en contra del cantante.

Por lo pronto, Domingo encarnará a los personajes de Macbeth y Nabucco en las óperas homónimas de Giuseppe Verdi en octubre y junio, respectivamente, tal y como estaba previsto. De igual manera, permanecen en cartelera las funciones que dirigirá de la ópera La Traviata, también de Verdi, en junio.

"Sobre las acusaciones de acoso sexual contra Plácido Domingo difundidas en los medios a mediados de agosto, que no tienen relación alguna con la Ópera Estatal de Viena, la dirección de la casa no ve ninguna razón jurídicamente válida para no cumplir con los contratos existentes" con el legendario tenor, añadió.

"Me afectó mucho cuando me enteré a través de la prensa de las acusaciones. No puedo juzgarlas ni tampoco quiero minimizarlas.", explica el director de esta ópera estatal, el francés Dominique Meyer, en la nota.

"Vivimos en un Estado de Derecho", prosigue Meyer, y recuerda que de momento "no hay una acusación (jurídica) o investigación policial" aunque la Ópera de Los Ángeles si pidió una investigación jurídica del caso.

En Lorem Estados Unidos si se han cancelado varios conciertos del tenor, pero en Europa hasta el momento no ha habido cambios en el calendario del también director de orquesta