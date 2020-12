Fallece Yuri de Gortari, principal difusor de la gastronomía mexicana

Yuri de Gortari Krauss, uno de los principales investigadores y difusores de la gastronomía mexicana falleció este martes a los 69 años, según confirmó la Escuela de Gastronomía Mexicana que fundó junto con otro grande que también ha partido, Edmundo Escamilla.

La Escuela y la familia Gortari Krauss informó que el maestro murió en la tarde tranquilo y en su hogar, sin especificar algún padecimiento.

Los servicios funerarios serán en privado y en su momento se llevarán a cabo los homenajes que este gran ser humano merece, anunciaron.

"A ti querida comunidad, que has construido nuestra historia junto a nosotros, un abrazo desde el alma porque has perdido a un maestro y a un amigo", apuntó el centro escolar en un sensible comunicado.

"A ti México que enamoraste a Yuri como el más grande de sus amores, un abrazo en el alma porque has perdido un baluarte, un pilar de tu identidad", añadió.

"A ti Yuri, gracias. Gracias querido Yuri porque nos dejaste estar a tu lado, ser parte de tu vida y convertirnos en soldados que hombro a hombro luchamos por una misma convicción: amar a México y su gran patrimonio alimentario. Vete tranquilo querido Yuri, que has dejado un ejército que continuará tu misión al grito de #HagamosPaís", finalizó.

A lado de Edmundo Escamilla, compartió la vida, trabajo, amistad, conocimientos, juntos encaminaron varios proyectos centrados en la cultura gastronómica donde destaca la creación del restaurante La Bombilla el cual funcionó hasta el año 2000 y desde 1990 metieron manos a las riquezas culturales de la cocina mexicana.

Hasta sus últimos días Yuri hizo lo que más amaba, preservar y difundir la cultura mexicana materializada en la cocina; uno de los últimos eventos donde participó fue en la conferencia magistral titulada “Rescate de la Gastronomía Mexicana” organizada por la secretaría de Turismo del estado de Zacatecas, el pasado 17 de noviembre .

El cocinero internacional comentó que el rescate de la cocina tradicional debe de ser cuidadoso para no dañar su legado y que prevalezca entre las nuevas generaciones.