ENTREVISTA - Aili: Pop multicultural que fascina

Aili es un dueto pop belga-japonés muy particular, ya que producen una especie de electro-pop surrealista en el que fusionan una especie de electrónica underground con pop brillante y letras en japonés.

Este 2024 lanzaron su disco debut Nandakke?, que ha recibido muy buenas críticas gracias a la originalidad con la que reflejan sus raíces y su pasión por los sintetizadores, lo cual les ha valido una nominación al premio De Nieuwe Lichting, de Studio Brussel, además de conquistar las listas de Radio 1 en Bélgica, donde ellos radican.

Después de conquistar varios escenarios en Europa y Japón, este mes el grupo formado por Aili Maruyama y Orson Wouters visita México por primera vez, por lo que aprovechamos para hablar con ellos brevemente.

¿Qué podemos esperar de sus próximas presentaciones en México? ¿Cómo es un show de Aili, para quienes aún no los hemos visto en vivo?

Orson Wouters: Definitivamente es un espectáculo en el que puedes bailar, así se va construyendo. Nuestro set siempre se compone de dos partes: la primera está más enfocada en una especie de canciones más pop, por así decirlo. Y la segunda parte es más bailable, de electrónica más dura, como de club, es ahí donde despegamos. Pero también pueden esperar mucho humor y mucha luz.





¿Por qué decidieron cantar en japonés y no en inglés, como la mayoría de las bandas internacionales?

Aili Maruyama: Fue sólo una elección personal, porque soy mitad japonesa. Y pensé que si cantaba en inglés, todos me entenderían y me haría más vulnerable, además de que siento que no podría transmitir el mismo mensaje en ese idioma. La verdad es que tampoco pensé mucho en ello, simplemente salió así y optamos por dejarlo de esa manera.

Aili, ¿qué crees que fue lo mejor de la cultura belga que Orson trajo al grupo?

Bueno, yo ya tenía un buen tiempo viviendo en Bélgica cuando lo conocí, por lo que esta cultura tampoco era ajena para mí. Diría que lo que me atrajo de inmediato fue más bien su colección de sintetizadores, que es muy grande, además de la forma en que vimos que podíamos hacer música juntos.

¿Y tú Orson, qué crees que fue lo mejor de la cultura nipona que Aili aportó?

Yo sólo puedo decir que no estaba muy familiarizado con la cultura japonesa antes de que empezáramos a hacer música, pero que gracias a ella pude conocer más del país y que eso de alguna manera generó una especie de fascinación para mí.

Sobre su álbum debut, que ha recibido muy buenas críticas en los medios especializados, aseguran que nunca esperaron ese tipo de recibimiento.

“De hecho no teníamos grandes expectativas, especialmente porque era nuestro primer álbum, así que tener una respuesta tan favorable, no sólo en Bélgica, sino en varios países es una sorpresa muy agradable y estamos muy felices por ello”, cuenta Aili.

Después de conquistar los escenarios en Europa y Japón, el grupo se presenta en México por primera vez

¿Cuál sería su canción favorita de este álbum y por qué?

Aili: Cambia un poco cada día, pero tal vez diría que “Takoyaki”...

Orson: A mí también me gusta mucho esa. Me gusta especialmente tocarla en vivo, porque siento que de alguna manera sirve para romper el hielo con el público. Es una canción de la que estamos muy orgullosos.

Diversión, baile y estilo… ¿Serían buenos términos para definir el espíritu de Aili?

Nandakke?, su álbum debut de electro-pop surrealista / Eskimo Recordings

Sí, seguro. Y podríamos agregar espontaneidad, alegría.

Volviendo a la propuesta del grupo en directo, comparten que una de sus mejores experiencias fue durante el verano pasado, cuando tocaron en los Países Bajos pero en un lugar en el que no había un escenario como tal, sino que más bien ellos estaban rodeados de la gente, al mismo nivel del piso, por lo que podían sentir más fuertemente la energía de las personas.

En contraparte, cuentan que una de las peores experiencias que han tenido fue cuando en un festival los pusieron a tocar a la misma hora que un artista muy grande, al que iba a ver toda la gente.

“Tocamos sólo para un par de personas que estaban muy alcoholizadas, las cuales además nos tiraron cervezas, así que realmente no fue agradable. Hicimos el show un poco más corto y luego nos fuimos”, comenta Orson.

Aili se presenta este 5 de diciembre en el club Departamento, de la Ciudad de México, y el 7 de diciembre harán lo propio en el Festival Trópico, de Acapulco.





