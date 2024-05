AIR vuelve a México, convertido en grupo de culto

AIR regresará a México después de siete años de su última gira, pero ahora como parte del festival Hipnosis, cuyo cartel se anunció este jueves.

Aunque esta presentación del grupo no será un show convencional, sino una puesta en escena en la que tocarán completo su álbum Moon Safari, algo relevante porque, de acuerdo con la crítica especializada, se trata de un disco considerado una obra maestra de la electrónica downtempo.

Fue en enero de 1998 cuando dos músicos franceses aún desconocidos, llamados Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunckel, lanzaron su álbum debut, que pronto se convertiría en un éxito, gracias a sencillos como "Kelly Watch the Stars", "All I Need" y sobre todo “Sexy Boy”.

Una de las obras más influyentes de la electrónica

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hipnosis (@hipnosismx)

Aproximadamente un cuarto de siglo después, el conjunto decidió salir de gira para tocar íntegro aquel innovador álbum, además de que están lanzando una edición extendida de lujo con material extra.

Cultura [Exclusiva] King Gizzard and the Lizard Wizard y su electrónica hipnótica

"Moon Safari trata sobre la nostalgia de nuestra infancia", le dijo Godin en una entrevista reciente al diario británico The Times.

"En los años setenta nos dijeron que para el año 2000 estaríamos todos en naves espaciales y les creímos… Imaginábamos que cuando tuviéramos 30 años estaríamos viviendo en el espacio. Pero no sucedió, así que Moon Safari fue una forma de volver a esa visión", añadió.

Como destaca la agencia DPA, este álbum, predominantemente instrumental, “es un viaje musical de ensueño que suena como una fantasía espacial futurista de los años 70, lejanamente relacionado con la música de Christian Bruhn para la serie animada de ciencia ficción Captain Future”.

Y es que el dueto fusiona sonidos electrónicos y orgánicos con sintetizadores analógicos, cálidos sonidos de guitarra y melodías vocales para crear una colección de canciones maravillosamente ligera y relajada para sentirse bien.

Eso sí, contrario a lo que muchos pensarían, no usan computadoras en la creación de sus obras.

Moon Safari podría haberse lanzado ayer y no se notaría, ya que sigue sonando vanguardista y experimental gracias a su mezcla única de sintetizadores y guitarras

- Pablo Islas. Director artístico de Stereo Cien

Godin y Dunckel han citado como influencias musicales a Maurice Ravel, Claude Debussy, John Barry, Ennio Morricone, Burt Bacharach y Portishead.

Desde la ensoñadora "La femme d'argent" hasta el éxito bailable "Sexy Boy" y la balada "All I Need" cantada por Beth Hirsch, hasta "Le voyage de Pénélope", éste es un álbum poco común, donde cada una de las diez canciones es una joya.

Para Pablo Islas, director artístico de Stereo Cien, este disco podría haberse lanzado ayer y no se notaría, ya que sigue sonando vanguardista y experimental, gracias a su mezcla única de sintetizadores y guitarras con la que han influenciado al género por más de dos décadas.

Grabado en un pequeño piso del barrio parisino de Montmartre, Moon Safari es un álbum que constantemente aparece en las listas de los mejores álbumes de la electrónica y de la década de los noventa.

Como anota Saúl del Solar, locutor de Ibero 90.9 FM, al caminar 25 años atrás nos damos cuenta que el de AIR fue “un aporte de gran envergadura”.

“Pero no sólo eso, también se arriesgaron a tomar las riendas de la parte lírica y llevarla a una parte visual, con esa portada que, aunque pudiera parecernos algo muy simple, bien podría ser una acuarela que cuenta una historia y en la que estás entrando en ese safari, ese espacio que te permite explorar diferentes sonidos”, añade.

El éxito de “Sexy Boy”

Pablo Islas recuerda que en 1999 salió la película 10 Things I Hate About You, una comedia juvenil que rompía la taquilla gracias a su joven elenco, que incluía a los actores Heath Ledger y Julia Style.

“Pero lo que más llamaba la atención de esta película mediática fue una extraña canción que se coló en una de sus escenas con un enigmático sonido. La banda era AIR y la canción en cuestión, “Sexy Boy”, que aunque había salido un año antes, esta nueva exposición mundial hizo que literalmente el mundo volteara las orejas para escuchar al dueto francés.

“Fue tal el éxito -continúa Islas- que sólo dos años después del lanzamiento de Moon Safari, la joven directora Sofía Coppola los llamaba para producir el soundtrack de la película The Virgin Suicides, que contiene otra joya: ‘Playground Love’.

“Como muchas cosas en la vida, el distintivo sonido de Sexy Boy lo encontraron por casualidad. Al guitarrista Nicolas Godin le prestaron un bajo Hofner (como el que usó Paul McCartney en los inicios de The Beatles), lo conectó al amplificador de su guitarra y boom, obtuvo un sonido fuera de este mundo. Cuando se lo mostró a Jean-Benoit Dunckel, éste exclamó asombrado “Sexy boooy”… No sólo había nacido una canción, sino un álbum que daba pie toda a una carrera”.

Son parte del cartel del festival Hipnosis

El grupo se presentará el próximo 2 de noviembre en la Ciudad de México como parte del cartel del festival Hipnosis, junto con Slowdive, The Kills, Suuns, Adult. y más grupos, en el Club Deportivo “La Campana”, ubicado en la carretera Picacho-Ajusco.

Esta será una ocasión completamente distinta a las dos anteriores del dueto en nuestro país, como aquella de 2016, en la que fueron parte del cartel de ese año del festival Corona Capital.

“Los que estuvimos en esa edición del festival podemos recordar con mucha emoción el showcase de aquella noche del 19 de noviembre, en la que compartieron 13 temas, entre ellos “Cherry Blossom Girl”, “Highschool Lover”, “Surfing on a Rocket” y “Sexy boy”, recuerda Francisco Hernández, periodista y colaborador de este espacio.

Edición especial de aniversario

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

La nueva versión del disco, titulada Moon Safari - 25th Anniversary Deluxe Edition, que sale a la venta con un año de retraso, contiene remezclas, demos y versiones en vivo, como el cover del clásico de Funkadelic "Maggot Brain" y la versión en directo de "J'ai dormi soul l'eau" de su EP Premiers Symptômes.

También se editará una versión en blu-ray, con el álbum original en Spatial Dolby Atmos y el documental de Mike Mills Eating, Sleeping, Waiting & Playing, de la primera gira del grupo de 1998.

Una edición que, como destaca DPA, atesorarán los más aferrados, aunque las canciones originales se siguen oyendo impecables, sin importar qué edición escuchemos.