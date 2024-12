Alaska contará su historia en un documental

La cantante hispanomexicana Olvido Gara aceptó la invitación para contar "toda la verdad" en Alaska Revelada, un documental de tres capítulos que llegará este mes a la plataforma Movistar Plus+ y que se centra en la vida personal y profesional de la artista pop.

Alaska, como se le conoce popularmente, explicó a la prensa que el documental, presentado hace unos días, cuenta con la misma productora (Shine Iberia) que la docuserie Bosé Renacido, también de la plataforma mencionada, aunque tiene otro tono.

Asegura que, mientras que para la gente Bosé es un "gran misterio", ella no lo es, porque lo ha contado todo siempre.

"Aquí se va a ver todo desde una perspectiva más profunda, más personal, más íntima. Se van a conocer partes de mí nunca antes vistas y se va a hacer de una manera directa", dijo la cantante nacida en México.

Nos gustaría que su legado quede reflejado en un documento que le haga justicia para toda la eternidad

-Macarena Rey, productora ejecutiva

Es por ello que cuenta que cuando le llegó la propuesta de esta producción, aceptó, ya que no es un documental como los que suelen verse siempre.

"He dicho que no muchas veces a realizar un documental sobre mi vida. Dije que sí a este proyecto cuando me llegó la propuesta, al ver que no es un documental habitual. La forma de contarlo y su punto de vista me conquistó. Además, el equipo y Movistar Plus+ me dio la confianza para decir que sí", abunda.

La idea de hacerlo surgió de las conversaciones de Mario Vaquerizo, marido y representante de la cantante, con Macarena Rey, productora ejecutiva Shine Iberia.

Por su parte, Rey aseguró que había que hacerle justicia a esta artista:

"Nos gustaría que el legado de Alaska quedara reflejado en un documento que le haga justicia para toda la eternidad", señaló durante la presentación, en el festival de televisión de Vitoria, en España.

El documento recorre desde su infancia en México hasta la actualidad, convertida en un referente para millones de personas

Al frente de ese equipo de confianza está la directora Pite Piñas, quien pudo conocer la cara más desconocida de Alaska:

"Pite ha leído mis diarios con mis cosas más íntimas porque creo que es importante para el documental. Me conoce, además, mejor que nadie".

Piñas confesó que al principio estuvo un poco perdida a la hora de cómo contar la historia y sobre todo para que no se repitiera todo lo que ya se había contado sobre ella, y darle un toque más personal.

"Mario nos dijo que Olvido comenzó a ser feliz cuando se operó. Era importante indagar en ello como una construcción interior, así que decidimos empezar por ahí", detalló.

Las operaciones estéticas han formado parte de la vida de la artista desde joven, tal y como revelan la misma Alaska y la directora de la docuserie.

El documental, que se estrena este 15 de diciembre, recorre desde su infancia en México hasta la actualidad, convertida en un referente musical y cultural para millones de personas.

Fue grabado entre Madrid y México, al margen del extenso trabajo de documentación y con el apoyo de cerca de 40 entrevistas y un largo testimonio de la artista, donde se sincera sobre sus 60 años de vida, recién cumplidos.