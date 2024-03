Alejandro Glatt: Su arte lo lleva a la luna

Desde la segunda mitad del Siglo XX el arte y la tecnología han estado ligados, desde el posthumanismo hasta los NFT o token no fungible, y ahora con el primer museo en la superficie de la luna.

El grupo BitBasel, enfocado al cripto arte y la escena digital, junto con la productora Space Blue curaron y enviaron la primera exposición de arte que se albergará en un museo en el satélite natural de la Tierra.

Te puede interesar: ARCO 2024: Entre vanguardia, polémica y sabor latino

Se trata del Museo Lunaprise, que fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, el pasado 14 de febrero y que alunizó ocho días después, albergando 222 piezas de artistas de distintas nacionalidades, épocas y géneros para que el legado de la Humanidad perdure por miles de años.

Dentro de la colección hay piezas de artistas plásticos, ganadores del Grammy, obras de estrellas del deporte, discursos históricos, momentos, fotografías y estampillas, entre otras, las cuales fueron grabadas en una placa de níquel, un elemento que puede sobrevivir a las condiciones del espacio exterior.

Las piezas fueron creadas a partir de gemelos digitales, Web3 y nanotecnología para conformar una colección única en su tipo

Además, estas obras de arte tendrán una sede alterna ya que se podrán ver en una réplica del disco que se expondrá en el Museo Smithsonian de Washington DC.

En la exposición también se incluyeron obras de artistas contemporáneos digitales, como es el caso de creadores de NFT como el mexicano Alejandro Glatt, que participó con su obra Papayas to the Moon.

Glatt, de 29 años, es un creador que ha enfocado el discurso de su obra en torno a la papaya, un fruto originario de México y que, de acuerdo con él, es un símbolo endémico nacional, incluso más que otros como el chile o el aguacate.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

En entrevista con El Sol de México, el artista destacó que gran parte de la colección que se envió a la luna se compone de obras que están ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que son 17 puntos que hacen un llamado a la acción global para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad.

En el caso de Papayas to the Moon explicó que es una pieza que recuerda a los cuatro elementos: aire, tierra, agua y fuego, en ese sentido se liga con el ODS número 17, que se refiere a las alianzas para lograr las metas de la ONU.

No obstante, la pieza también puede ser un llamado a las acciones por el clima, el ecosistema y la sustentabilidad.

En la exposición se incluyeron obras de artistas como Alejandro Glatt, que participó con su obra Papayas to the Moon / Cortesía Alejandro Glatt

Glatt consideró que el Museo Lunaprise es una especie de cápsula de tiempo con la que se perpetúa el arte en la humanidad y la vida en la Tierra, a la vez que da muestra de la manera en la que la tecnología ha evolucionado y ha sido parte de diversas expresiones artísticas, como la suya.

“Mi arte es orgánico, mi proyecto trata de mezclar la naturaleza con la tecnología. Lo he mostrado con piezas de NFT, obras digitales, videomaping y láser, pero siempre con un concepto orgánico que mezclo con los avances tecnológicos, esa es la clave de mi proyecto”, dijo el artista.

Es así que, cuenta, sus piezas llegaron a exposiciones en Nueva York y Miami, donde fue contactado por BitBasel para formar parte de esta exposición de arte de la Humanidad, la primera fuera del planeta.





Se trata de la revolución del arte a través de la tecnología, así podemos ver que alguien hace una pieza, le toma un video y se hace viral (...) y ahora me pasó a mí, que no sólo mi obra se ha expuesto en varias ciudades, sino que incluso ya salió de este mundo-Alejandro Glatt. Artista digital





Para Glatt, la tecnología hoy en día es una pieza fundamental para el arte, tanto para la creación de piezas con base en herramientas digitales, por ejemplo, pero también por el uso de internet y las redes sociales para la difusión de nuevos proyectos y artistas.

“Sin tecnología mi proyecto no podría llegar a tantas personas y tener el impacto que tiene. Se trata de la revolución del arte a través de la tecnología, así podemos ver que alguien hace una pieza, le toma un video y se hace viral. Hace años era imposible que de esta forma el trabajo de un artista se conociera en diferentes partes del mundo y ahora es lo que me pasó a mí, que no sólo mi obra se ha expuesto en varias ciudades, sino que incluso ahora ya salió de este mundo”, expresó el artista.

De acuerdo con el creador, Papayas to the Moon forma parte de un movimiento con el que busca amplificar la unión, la armonía y la conexión que existe entre la humanidad y el universo, así como fomentar una comprensión y una apreciación más profundas del arte y la naturaleza.

Glatt añade que la fruta y, en particular, la papaya ha sido el conducto para reapropiarse de algo que ya existía para transformarlo en un icono, junto a elementos muy representativos de la cultura popular.

"Se trata de la revolución del arte a través de la tecnología, así podemos ver que alguien hace una pieza, le toma un video y se hace viral (...) y ahora me pasó a mí, que no sólo mi obra se ha expuesto en varias ciudades, sino que incluso ya salió de este mundo” Alejandro Glatt, artista / Cortesía Alejandro Glatt

Vuela con Space X

Una de las novedades en el lanzamiento de este museo lunar fue que despegó desde Florida en el cohete Falcon 9 de SpaceX, la compañía de Elon Musk, lo que marcó un hito histórico en la exploración espacial y el arte contemporáneo.

Glatt, quien estuvo cerca de todo el proceso para el lanzamiento del cohete y el museo, destacó que la nave es la primera en utilizar una tecnología desechable, es decir, que a diferencia de equipos anteriores, puede dejar una parte en el espacio o la luna, en este caso la zona que alberga el museo, y regresar el resto de la nave para futuras misiones.

Esta es la primera exposición de arte que se realiza fuera de la Tierra / Cortesía Alejandro Glatt

El cohete Falcon 9 tiene una altura de 120 metros y consta de partes: de propulsión Super Heavy, 33 motores y la nave. De acuerdo con la propia compañía Space X, su principal innovación es su diseño para ser totalmente reutilizable, con ambas partes destinadas a regresar y aterrizar en su plataforma de lanzamiento, lo que además reduce sus costos.

Además, la nave lleva la misión de buscar agua en la superficie lunar, lo que demuestra que el equipo tiene capacidad de realizar varias tareas.

Glatt cuenta que ésta es la primera de cinco misiones que se lanzarán a la luna, y que al ser parte del primer grupo de artistas participará al menos en la segunda misión.

“Lo que pretenden es enviar diversas cápsulas con parte del quehacer de la Humanidad a la luna, como el arte y otros elementos, para dejar un legado por miles de millones de años. Además, entiendo que también se quiere ubicar una estación de servicio en la superficie lunar para que las naves puedan cargar combustible y así poder llevar misiones a otros planetas”.





El Museo Lunaprise fue lanzado desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, albergando 222 piezas de artistas para que su legado perdure por miles de años

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La misión emprendida por BitBasel y Space Blue destaca además porque fue en 1969 cuando el hombre pisó por primera vez la superficie lunar, lo que significó uno de los pasos más importantes para la Humanidad.

Luego de 55 años de dicho acontecimiento, una misión espacial lleva al satélite natural de la Tierra el primer museo fuera del planeta del que se tenga registro.