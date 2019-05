Alejandro Portes recibe premio Princesa de Asturias

El sociólogo estadounidense de origen cubano, Alejandro Portes, fue distinguido con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019, por sus estudios sobre las migraciones internacionales, dio a conocer este miércoles en esta ciudad el jurado dictaminador.

El académico de las universidades de Miami y Princenton ha destacado por sus investigaciones sobre las migraciones internacionales, la sociología económica, el desarrollo comparativo, la urbanización de los países en vías de desarrollo y la marginalidad social, entre otras, según un comunicado de la fundación Princesa de Asturias.

Portes, nacido en Cuba el 13 de octubre de 1944, es considerado uno de los sociólogos de mayor prestigio internacional y fue propuesto por el Grupo de Estudios sobre Inmigración y Minorías Étnicas y el Centro de Estudios e Investigación en Migraciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Por sus estudios es un referente guía para la investigación empírica de científicos sociales de todo el mundo y en los últimos 40 años ha ayudado a conocer y entender la adaptación de los inmigrantes en sus países de destino.

Sus estudios sobre inmigración iniciaron cuando era profesor en la Universidad de Texas, lapso en el que entrevistó por seis años a mil 500 cubanos emigrados a Miami, dando como resultado que ellos habían creado una comunidad integrada solamente por oriundos de Cuba, que se convirtieron en emprendedores e independientes del resto de la ciudad.

A dicha situación, Alejandro Portes le llamó “enclave étnico” y se incluyó en el libro “Latin Joruney: Cuban and Mexican Inmigration in the United States (1985)” y posteriormente se volvió a tratar el concepto en “City on the Edge: The Transformation of Miami (1993)”.

Otro proyecto, el cual inició en 1992, fue: “Estudio longitudinal de hijos de inmigrantes”, el incluyó entrevistas de más de cinco mil niños, que se volvió a aplicar en su adolescencia.

Portes, autor de unos 30 libros y 250 artículos, presidió las asociaciones Sociológica Internacional y la Sociológica Americana y es presidente electo de Sociedad Sociológica Oriental. Además, ha sido distinguido como Doctor Honoris Causa por universidades internacionales y es profesor honorífico de las universidades de Alicante y de Nueva York Abu Dhabi. En 2008 recibió el premio anual que concede la Academia Americana de las Ciencias.

Los Premios Princesa de Asturias que se entregarán en otoño próximo en la ciudad de Oviedo consisten en una escultura de Joan Miró, símbolo del galardón, un diploma, una insignia y 50 mil euros.