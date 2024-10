Alondra de la Parra estrenará en México un espectáculo dedicado George Gershwin

México será el país elegido por la directora de orquesta Alondra de la Parra para el estreno mundial de “Gershwin, la vida en azul”, en el que le rinde tributo al compositor y músico más prolífico de Estados Unidos en las décadas de los años 20 y 30, George Gershwin, quien murió a los 39 años por un tumor cerebral.

Este espectáculo de multimedia, baile y canto, creación de la misma directora, celebra el centenario de la pieza más conocida de Gershwin, “Rhapsody In Blue”.

En conferencia de prensa desde España, donde radica al haber sido nombrada recientemente directora artística de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, Alondra de la Parra informó que ofrecerá ocho funciones desde el estreno el 7 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en ciudades como Puebla, Guadalajara, Mérida, y Monterrey.

El pianista Thomas Enhco, el bailarín Robbie Fairchild y la cantante francesa Neima Naouri encabezan el elenco del espectáculo.

“Me encanta llevar proyectos a mi querido México, y agradezco la confianza que el público me tiene, con esta producción estoy segura que va a ser una alegría tan grande en la sala, por lo mismo que verán; espero que soñemos, que nos transportemos a los años 20 a esa ilusión, a esa expresividad. A mí me hubiera encantado vivir en esa época, por la parte artística de principios del siglo XX”, declaró Alondra de la Parra.

“El sonido de Gershwin es maravilloso, esto se debe en gran parte por la mezcla de él y su hermano Ira, que escribía las letras de las canciones que son poderosísimas, te llegan al corazón. Esa mezcla de la palabra con lo que se está sintiendo con la música, es escalofriante e imposible explicar”, aseguró la creadora de La Orquesta Imposible.

Su relación con la música del estadounidense data del tiempo que vivió en Nueva York, a donde llegó a los 19 años, luego de haber crecido en México, aunque ella es de nacionalidad estadounidense.

“Fui allá con la ilusión de aprender piano, dirección de orquesta y entrar a este mundo de artistas. En Nueva York viví 11 años de mi vida, me hice adulta, aprendí a dirigir orquesta y tuve mis primeras oportunidades. Me obsesione con la obra de George Gershwin, el primer concierto que di con orquesta, toqué a Mozart y ‘Rhapsody In Blue’.

“Mi obsesión me ha llevado a crear, dirigir y producir este espectáculo y al encontrar a Thomas, Robbie y Neima, estamos haciendo este viaje a mi mundo de sueño. Este show viene de ese deseo de querer haberlo conocido, de ser su amiga, de querer ayudarlo y que hubiese vivido más tiempo para crear más obra”.

Sobre la estructura del show, mencionó que el programa musical tiene como base “Rhapsody In Blue”, y está dividido en cuatro partes, la primera dedicada a Nueva York, la segunda al viaje del compositor a París, la tercera su presencia en Hollywood y la cuarta es la conclusión de su obra, a su regreso a Nueva York. “Vamos tejiendo las ideas en cada escena, muchas inspiradas en películas como “Un americano en París”, adelantó Alondra de la Parra.