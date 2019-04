Ambulante lleva documentales y debate al Senado

La gira de Ambulante llegará al Senado de la República en donde se expondrán dos documentales con la intención de seguir generando un espacio ciudadano para debates y discusiones, con miras a generar un cambio ante diversas problemáticas que le atañen al país.

Las visitadoras de Sergio Blanco Martín y Cuando cierro los ojos también de Blanco junto con Michelle Ibaven, son los dos documentales elegidos que además de ser proyectados, estarán acompañados de un conversatorio, entre funcionarios y asistentes.

Ambos documentales tratan sobre las dificultades a las que se enfrentan los hablantes de lenguas indígenas frente a procesos penales al no contar con intérpretes que faciliten sus derechos culturales.

En conferencia de prensa Paulina Suárez, directora general de Ambulante, agregó que además del Senado, existirán diversas proyecciones en la exresidencia presidencial, ahora Complejo Cultural Los Pinos, donde se expondrán materiales bajo una de las rutas temáticas del festival que lleva por nombre Los retratos del poder, con la intención de seguir utilizando al cine como elemento político.

Aunque en su mayoría los documentales presentados tratan temas sobre violencia, “no se trata de una programación selectiva de parte nuestra, la realidad es que la mayoría de los documentales que participan por México se refieren a la violencia”, explicó Suárez.

En la conferencia también se encontraba María Candelaria Palma, originaria de Acapulco, Guerrero y directora del documental Rojo, quien formó parte de la quinta generación de Ambulante más allá, un espacio de capacitación documental para jóvenes de distintas comunidades interesados y preocupados por su entorno.

Tras su participación en dicho espacio, Candelaria fue una de las ganadoras de la Beca Jenkins del Toro, encabezada por el director mexicano ganador del Oscar Guillermo del Toro.

Gossip Víctimas de R. Kelly rompen el silencio en documental

“Lo que yo conozco de cine lo conozco por Ambulante más allá, entré a la beca porque cumplía casi con todo menos con el inglés, metí una carta en la que decía que no sabía inglés porque nunca tuve la necesidad al ser de comunidad rural, pero también lo hice con el afán de que a Ambulante más allá no le importa si tienes una parte formativa de licenciatura o si solamente sabes leer y escribir, ellos te enseñan a usar los equipos, ahora estoy viendo a que escuela me voy a ir” expresó.

Actualmente Ambulante llega a ocho estados de la República, y en su paso por la Ciudad de México cuenta con más de 300 actividades entre ellas proyecciones, conversatorios, talleres, seminarios, performances, música en vivo, encuentros y un Salón Transmedia que se llevarán a cabo en 39 sedes por dos semanas.