Ami Stewart, mucho más que una diva de la música disco: cómo logró reinventarse (Exclusiva)

Hace 45 años, Amii Stewart se convirtió en un fenómeno global con su versión de “Knock on wood”, un himno de la música disco para el que pocos estaban preparados… Empezando por ella.

“¿Cómo me di cuenta de que eso estaba empezando a suceder? Fue muy gracioso, porque yo estaba trabajando en el West End de Londres, haciendo un musical. La canción comenzó a escalar lugares en las listas de éxitos y de pronto el productor de la compañía discográfica vino y me dijo: Vas a tener que dejar tu trabajo. A lo que yo respondí: ¿Estás loco? Entonces me dijo: Tal vez no entiendes lo que está pasando. “Knock on wood” ya está escalando en las listas de éxitos de todo el mundo, así que tenemos que salir a hacer promoción y todas esas cosas. Y fue ahí cuando mi vida comenzó a cambiar”, comenta la cantante estadounidense en exclusiva para El Sol de México.

De hecho, la canción en cuestión, original de Eddie Floyd y Steve Cropper, fue objeto de varias versiones, entre ellas una de David Bowie, pero la de Amii Stewart se convirtió en la versión más exitosa de dicho tema en 1979, cuando se coló en las listas de éxitos de éxitos, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, obteniendo una certificación de oro el 22 de marzo de ese año, y luego una de platino meses después.

Cultura [Entrevista] OBK prefiere hacer canciones que lleguen al corazón que ser "cool"

Además de desplazar más de un millón de copias del sencillo del mismo nombre, la canción se convertiría en un importante himno de la comunidad gay y le valió a su intérprete una nominación al Grammy como Mejor Interpretación Vocal Femenina de R&B en la 22.ª edición anual de dichos reconocimientos.

Fue tal el impacto de la canción, que la misma se volvió a convertir en éxito en 1985, cuando se lanzó una nueva versión, además de que apareció de forma destacada en el videojuego The Warriors, así como en los tráilers de la película de Walt Disney Pictures de 1997, Mr. Mago y un año después en la cinta The Big Lebowski.

“Knock on wood” fue uno de los éxitos que hizo que el mundo ubicara a Amii Stewart como una de las divas de la era disco, ese estilo musical que tras su éxito global comenzó a decaer entre el gusto popular y a ser criticado en varios sectores. ¿Pero cómo recuerda ella ese momento?

Yo amaba la música disco, pero no iba a morir con ella

“Cuando la música disco fracasó, yo ya me había preparado. Yo ya sabía que eso no iba a durar para siempre, así que ya había comenzado a tratar de entender hacia dónde podía ir como artista, hacia dónde ampliar mis horizontes, aunque fue muy difícil convencer a la gente de eso, así que primero tuve que parar. Me retiré y no hice nada durante dos años, dejé que toda esa imagen de la reina disco se desvaneciera para emprender un nuevo camino, porque yo amaba la música disco, pero no iba a morir con ella.

Algo también relevante para este género musical es que desde principios del siglo 21, con el advenimiento de una nueva generación de música bailable, hubo una importante revaloración de la música disco, la cual incluso fue retomada por varios artistas, desde Daft Punk hasta Calvin Harris, pasando por David Guetta y The Chainsmokers, entre muchos otros. Sobre ese regreso de la música disco por la puerta grande, Stewart comenta:

“Tampoco me sorprendió que la música disco regresara, porque fue la época más fabulosa de la música desde los años 30 o 40, cuando estuvo el jazz, sin duda, y también por eso sé que la música disco nunca morirá, que sólo evoluciona y que regresa cada tanto”.

Sé que la música disco nunca morirá, que sólo evoluciona y que regresa cada tanto

Portada de Knock on wood. Foto: Carrere

Amii Stewart lleva a nuevos terrenos musicales sus antiguas canciones

Actualmente Amii Stewart está retomando algunas de sus canciones antiguas y llevándolas a otros terrenos, bajo un concepto llamado "Back to my Roots".

Cultura [Entrevista] Carolina Durante eligen divertirse y jugar mucho más

“He tomado cinco de las canciones más populares que hice en la línea del R&B y el smooth jazz, sobre todo de los años ochentas y noventas, además de que también estoy trabajando en el estudio con nuevo material para agregar a ese mismo proyecto. Algunas de las viejas canciones, esto es algo que no había podido hacer antes, aunque siempre quise hacerlo y que tiene que ver con que iremos a presentar todo esto a clubes pequeños, antes de ir a presentarlo en teatros y foros más grandes… Pero realmente extraño tocar en pequeños clubes de jazz, y esa es una de las razones por las que pensé en ese concepto del jazz suave y el R&B”.

El sencillo más reciente que Amii publicó de esta serie fue “Love Ain’t No Toy” y salió el pasado 12 de noviembre en todas las plataformas de streaming.

Pero eso no es todo lo que está haciendo la artista actualmente. Al mismo tiempo está llevando a cabo una gira en la que lleva buena parte de su repertorio al formato de orquesta sinfónica.

Y cuando le comentamos que sacar adelante esos dos proyectos simultáneamente suena a mucho trabajo, inmediatamente responde:

“Pero me encanta... Así que en realidad no es trabajo. Ya sabes, cuando te diviertes tanto, que es lo que me sucede, pues es muy difícil llamarlo trabajo. Es simplemente una alegría, un privilegio”.

Portada de Love Ain’t No Toy, el último sinfle de Amii Stewart

El affaire de Amii Stewart con Italia

Stewart confiesa que Italia la ayudó a concretar su deseo de “deshacerse” del personaje de diva de la música disco y ampliar sus horizontes musicales.

Cuenta que después de hablar con varias compañías discográficas, fue hasta 1983 cuando la BMG de dicho país europeo la firmó con la promesa de darle total libertad creativa para hacer y cantar lo que quisiera. Y desde entonces, vive en la región de Cerdeña.

Cultura George Drakoulias, la mente maestra detrás de la música de cintas como Joker y Barbie

Y sin embargo, a pesar de llevar tantas décadas viviendo allí y de que ya habla un italiano bastante fluido, comenta que de ninguna manera se puede considerar como una artista de ese país.

“Nunca me he sentido italiana. Siempre me he sentido negra, negra estadounidense. Eso es lo que soy. Amo a mi país, pero también amo a Italia. Y creo que una de las cosas que me ha permitido tener una carrera tan increíblemente larga, aquí en Italia, es precisamente que aprendí el idioma con fluidez. Respeto al pueblo italiano y respeto su cultura, pero también respeto la mía… Así que no importa lo que haga, siempre tendré un estilo estadounidense porque soy estadounidense...Yo creo que el orgullo por el país del que uno viene es algo universal”.

Siempre odié que me encasillaran: Amii Stewart

Sobre su faceta como actriz, tanto en obras de teatro como en musicales, comenta:

“Ha sido algo increíble para mí, porque comencé mi carrera como bailarina. Empecé a bailar cuando tenía nueve años, fui bailarina profesional durante 17, y luego pasé de bailar a cantar. Pero cuando estaba en la escuela de bellas artes, aprendiste a bailar, cantar, actuar… Aprendí de todo. Así que para mí, volver al teatro siempre fue una alegría, porque de ahí vengo.

Así fue como Amii Stewart actuó en obras como Jesucristo Superestrella y Lady Day, esta última un musical sobre Billie Holiday, además de trabajar en óperas y en otro tipo de producciones que, dice, la han ayudado a no encasillarse.

“Siempre odié la idea de que me encasillaran. Que te dijeran: eres esto, eres aquello o ahora eres esto, porque si eres un artista, eres capaz de hacer muchas cosas, y esa es otra de las cosas que me ha dado Italia, desde la posibilidad de trabajar con Ennio Morricone, hasta hacer cosas sobre Nicola Piovani o Shakespeare; he hecho tantas cosas en mi carrera, gracias a que Italia nunca ha intentado encasillarme”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

Antes de concluir la charla, Amii se apresura a mencionar que recientemente lanzó una línea de productos con su nombre y que evocan varias de sus etapas como artista

“Se trata de varias imágenes icónicas que hemos puesto en camisetas, en sudaderas y en ropa deportiva… Estoy muy emocionada por esto, ya que en casi todas las cartas, correos electrónicos y mensajes que me llegan por Instagram, la gente me habla de cómo recuerdan esas épocas, así que me pareció buena idea aprovechar todas esas imágenes vintage que a la gente le encantan”.

X: @djconchaytoro