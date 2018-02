Artista colombiano crea peculiar obra con pelos de perritos

Cinco perros de distintas razas y colores son los donantes del material con el que el artista de origen colombiano Mateo Blanco ha creado su nueva obra, una réplica en pequeña escala de un camión de reparto de correo hecha de pelo y pegamento que el público podrá ver por primera vez este sábado.

El peludo camión de la compañía FedEx es una de las piezas de una exposición de curiosidades y rarezas que podrá verse en el zoológico de Memphis, EU, desde el 3 de marzo hasta el 8 de julio, gracias a un acuerdo entre esa institución y el museo Ripley's Believe It or Not!, que tiene ya en su colección varias obras de Blanco.

El artista, conocido por su afición a utilizar materiales inusuales en sus obras, generalmente retratos de famosos, dijo a Efe que en esta ocasión le pidió a sus amigos que tienen perro que guardarán los mechones que quedan entre las púas del cepillo cuando los peinan.

Amo los perros y no se les hizo ningún daño para sacárselos. No se les cortó el pelo



Mateo Blanco

Blanco eligió perros de distintos colores, entre ellos un caniche francés, un golden retriever y un husky, para crear su camión, que tiene el tamaño de un juguete, según dice a Efe.

La compañía FedEx le ha mostrado a Blanco su satisfacción con esta obra, que estará expuesta en Memphis junto a otras 159 rarezas propiedad de Ripley.



Veo arte en todo, desde el camión entregando paquetes a mi casa hasta el perro que podría perseguirlo

Mateo Blanco



Blanco, cuyo retrato de la actriz Jennifer Lawrence en maní se exhibe en el Museo Slugger de Louisville (Kentucky), ha trabajado antes con chocolate, café colombiano, azúcar, plumas, retazos de tela y ojos de muñecos, entre otros materiales.

