Artistas mexicanos invaden la *Gran Manzana”

Para los artistas plásticos, Jessica Feldman y Pedro Trueba, recibir el premio Art Tour International, el próximo 27 de abril, en el Museum of Arts and Design (MAD Museum) de Nueva York, significa un “peldaño más en nuestra trayectoria y que nos enorgullece más, al ser en la famosa capital del arte”, comentan en entrevista.

Es justamente los pasos sólidos y continuos que han dado en sus respectivas carreras pictóricas lo que hizo que ellos, Jessica y Pedro, fueran los únicos mexicanos seleccionados para ser parte de los 60 artistas de todo el mundo que estarán ahí y que también participarán en la exposición colectiva internacional, en el marco del suceso, donde ellos demuestran que en este país existen obras de calidad y “que somos mexicanos que estamos compitiendo con el mundo y estamos a la par”, afirmaron.

Son las obras Reinventarse de Feldman y Volador de Trueba las que estarán en dicha exposición y sobre este galardón “se está premiando a una trayectoria, no a una obra, en sí a una evolución que hemos ido teniendo en el arte, Jessica por su lado, yo por el mío”, expresa el también arquitecto.

Y agrega acerca de las afinidades con Jessica: “Coincidimos hace tiempo justamente en Nueva York donde nos conocimos, compartimos muchas ideas del arte y de lo importante que es la familia en nuestra trayectoria y nos hicimos grandes amigos”.

Y qué vieron los organizadores del mencionado reconocimiento en los dos artistas mexicanos para ser distinguidos en la Ciudad de los rascacielos, fue que “cada obra de nosotros, tiene nuestra personalidad intrínseca en el alma de la misma pieza digamos, como decía, se premia la trayectoria, la evolución, en mi caso, he partido del realismo y he pasado por otros estilos pictóricos de arte a los cuales no he abandonado y ahora estoy en la abstracción que he ido combinando con realismo en varias obras. Ahora estoy en una etapa de fusión de estilos, porque he dicho: me salgo de este método o estilo para realizar las obras que proyecto y empiezo a innovar, a experimentar, salirte de tu zona de confort te ayuda a evolucionar tu obra”.

Jessica toma la palabra para hablar de su propuesta en el arte actual: “Es una fusión de arte cinético y figurativo, muy representativo de mi quehacer artístico.

Siempre utilizo mujeres y que el espectador tenga un truco visual y que busque una historia dentro de la pieza, porque hay algo que se les movió por dentro”, dice Feldman quien añade que en una misma obra hace coexistir sus técnicas y cuando el espectador ve una obra con ese concepto “saben que es mía y eso es muy difícil de lograr y tú debes ser sincero con lo que haces y así se llega a crear tu propio sello”.

Al preguntarles si toman algunos elementos nacionales en sus obras: Pedro responde: “Tomamos ciertos patrones, no nacionalistas pero sí de identidad. Yo he pintado más de cien obras de Voladores de Papantla. Soy veracruzano y me siento identificado con ese ritual y lo trato de representar. La gente puede identificar a los voladores de Pedro Trueba. Por otro lado he desarrollado una serie de toros y caballos, así como temas de abstracto donde hay estilos más octagonales y action painting, también he hecho mucho de eso”.

Acerca de lo anterior, Feldman interviene: “Pintamos lo que vivimos y obviamente vamos a tener esa riqueza de la cultura de México y no es que tengas que pintar los alcatraces o a una indígena tejiendo, los mexicanos somos varios, múltiples y siempre vas a reflejar lo que te enriquece y vives día a día”.

Respecto a los espacios en nuestro país para exponer su arte, Trueba aclara que si hay sitios idóneos para que los artistas nacionales den a conocer sus obras: “En México es una constante seguir presentando tu obra, ya sea en el estudio privado de cada uno, en galerías y centros culturales. Vemos dónde es más conveniente, mientras más público vea nuestras creaciones es mejor para que se sienta identificado en cada una éstas y entre a ese espacio de color, de eso se trata el arte, es motivar y mover las sensaciones.

De nada serviría que pintáramos nuestras obras para que se quedaran apiladas en el estudio”.

El artista que ha expuesto en cien lugares en la República mexicana y 22 en el extranjero, habla de lo que su profesión de arquitecto le ha dado a sus obras: “La arquitectura me fascina y la dejé desde hace años para dedicarme al arte que es un oficio que te absorbe todos los momentos del día y todo el tiempo piensas cómo vas a resolver una obra, cuando te dedicas al cien por ciento a crear, es lo máximo”.

Jessica Feldman tiene en su carrera en las artes plásticas una serie de reconocimientos en Estados Unidos, Europa y México, incluyendo primer lugar en pintura en el museo José Luis Cuevas 2017 y el premio art Taiwan 2018 y las exhibiciones de sus obras se han dado tanto a nivel nacional como en distintos países.

La artista está de acuerdo en que actualmente el arte se ha abierto a distintos ámbitos donde los creadores son invitados a “intervenir” productos y espacios públicos: “El arte puede ser tan abierto a la gente como se quiera, puedes poner tu dibujo en una marca de tenis, ser más comercial, tienes esa opción y ser conocido no por tus obras sino por tener una mercadotecnia.

Para mí es importante buscar sitios importantes para exponer mi obra como lo he hecho aquí en el Senado y la Lotería Nacional".

En cuanto a si a ambos artistas les interesa abordar el muralismo, Jessica indica que “no es sólo llegar y pintar un muro, de eso no se trata el muralismo sino estudiarlo para hacerlo. Me gusta estar preparada en lo que hago. Recientemente me invitaron a pintar el muro fronterizo, pero no exactamente haciendo un mural dándole color a una estructura que ya está todo el tiempo, pero sí otorgándole una convivencia pública hacia ese lugar donde se reúnen a las familias de un lado a otro”

En ese aspecto Trueba apunta: “Hace cuatro años me invitaron a pintar la cúpula Transformación de la Conferencia Interamericana de seguridad social, fue una obra mural que pinté, era una cúpula de 600 metros cuadrados y a 20 de altura, como 20 metros de diámetro. Fue mi primera experiencia digamos como muralista”.

Los creadores coinciden en que les gustaría exponer juntos después de compartir el hecho de ser distinguidos en Nueva York.

Feldman estrenó una muesra el 4 de abril en el Pasaje del Ángel y Trueba prepara una conferencia que dará en Puebla en el Congreso de Física Nuclear donde hablara de la relación entre el arte y la ciencia.