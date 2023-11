Otro ataque contra el arte: cuál es la obra que fue vandalizada a martillazos por activistas en Londres

De nueva cuenta se registró un ataque perpetrado por activistas contra una obra de arte en la National Gallery de Londres.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, fueron dos ecologistas del grupo "Just Stop Oil", quienes entraron a galería para vandalizar uno de los cuadros expuestos y aquí te platicamos los detalles.

Obra de arte vandalizada en Londres

Las autoridades dieron a conocer que los manifestantes entraron al lugar y luego usaron unos martillos de seguridad para romper el cristal que protegía a "La Venus del espejo", una pintura realizada por Diego Velázquez en el siglo XVII.

Pese a que los activistas lograron romper el cristal, la policía llegó a tiempo para arrestar a los jóvenes y salvaguardar la obra de arte.

BREAKING: Climate cult strikes again



Just Stop Oil lunatics took hammers and attacked Rokeby Venus, painted in 1651 ($90M) in the London National Gallery pic.twitter.com/97VumWIWeg — End Wokeness (@EndWokeness) November 6, 2023

Además, casi 40 miembros del mismo grupo activista fueron arrestados después por obstruir el trafico cerca de la residencia oficial del Gobierno de Downing Street.

Cabe destacar que la pintura ya había sido atacada previamente por la sufragista Mary Richardson en 1914.

¿Quiénes fueron los activistas que atacaron la pintura?

"Just Stop Oil" identificó a la pareja de activistas: una mujer de nombre Hanan, de 22 años, y un hombre llamado Harrison, de 20 años.

De acuerdo con la organización ecologista, el ataque fue en represalia por la decisión del Gobierno británico de dar luz verde a nuevos proyectos de extracción de petróleo y gas en el Reino Unido.

Los activistas Harrison y Hanna de "Just Stop Oil" después de vandalizar la obra. | Foto: EFE

"Es hora de hechos, no de palabras. Es hora de simplemente detener el petróleo. La política nos está fallando. Le falló a las mujeres en 1914 (por las sufragistas) y nos está fallando ahora.

El nuevo petróleo y gas matará a millones de personas. Si amamos el arte, si amamos la vida, si amamos a nuestras familias, debemos simplemente detener el petróleo", señaló la organización ecologista.

Fue el Ejecutivo de Rishi Sunak, quien recientemente aprobó dichos proyectos de extracción en el Mar del Norte.