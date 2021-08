Banksy lo hace de nuevo y plasma sus "vacaciones con espray" por Inglaterra

El artista británico Banksy ha sorprendido nuevamente al confirmar que es autor de varias obras que aparecieron en los últimos días en pueblos costeros del este de Inglaterra.

En Instagram compartió el video del viaje que realizó en una camioneta autocaravana por los lugares donde dejó plasmado su inconfundible estilo, en lo que él mismo llamó "A Great British Spraycation", en referencia a estas "vacaciones con espray".

En las primeras imágenes se ve a un hombre con capucha, supuestamente Bansky, que lleva una sombrilla y una nevera de camping con esprays y que se aleja del muro de la playa de Lowestoft en el condado de Suffolk.

Ahí pintó un ratón, el roedor fetiche de Banksy, dando sorbos a un cóctel en una hamaca, que el artista estampó en el contrafuerte de hormigón.

La primera obra apareció el pasado 6 de agosto en Great Yarmouth, en el condado de Norfolk, y representa a una pareja bailando sobre el tejado de una parada de autobús, mientras un acordeonista sentado en el borde de la estructura toca su instrumento.

A ésta le siguieron otras durante ese fin de semana, como la de Gorleston, también en Norfolk, donde una pared sobre un banco sirvió al artista para dibujar un gancho como de las máquinas para obtener peluches de una urna, aunque esta ocasión los regalos eran los peatones.

Otra de las obras es encima de un contenedor de basura, el artista plasmó una gaviota preparada para darse un atracón.

Otra -realizada con plantilla- representa a tres niños, uno de los cuales achicando agua con un cubo, en una barca de hojalata, con la inscripción "We're all in the same boat" (Estamos todos en el mismo barco), en alusión a la crisis medioambiental.

En la pequeña ciudad de King's Lynn, en el este de Inglaterra, Banksy le puso a la estatua del ingeniero Frederick Savage, famoso por sus máquinas de vapor, un helado y una lengua, para saborearlo.

La última pieza apareció el pasado domingo en Great Yarmouth en un parque de miniaturas y es una de las más inusuales, ya que sus responsables descubrieron una nueva cabaña de miniatura que presentaba señales del artista, incluida su firma en rojo sobre una de las fachadas.

En un lateral de la cabaña se ve también el dibujo de un ratón que está sobre una rueda de carreta real y junto a una frase que dice: "Go big or go home" ("hazlo a lo grande o vete a casa").

El vídeo de confirmación concluye con la autocaravana de Banksy alejándose de esta popular atracción turística de Great Yarmouth.

En los últimos años, el artista de Bristol, que mantiene su identidad oculta, ha alcanzado cifras récord en las casas de subastas.

En marzo, una obra que destacaba la labor de los trabajadores sanitarios fue subastada por 20 millones de euros, un récord, destinados al servicio público de salud británico.

|| Con información de EFE y AFP ||