Isaac Hernández se presentará por primera vez en México con ballet completo

El bailarín internacional Isaac Hernández, anunció a través de sus redes sociales que se presentará por primera vez en México con un ballet completo.

Hernández, oriundo de Guadalajara, manifestó: "me siento increíblemente feliz, finalmente presentaré un ballet completo en mi país México, no me imagino una mejor producción para celebrar este sueño".

El 7 y 8 de mayo se presentará en el Auditorio Nacional con "Giselle", el icónico ballet, reimaginado. Lo hará de la mano del English National Ballet.

Isaac Hernández crea federación para impulsar las artes

El bailarín mexicano Isaac Hernández constituyó la Federación de Industrias Creativas México (FICM) con el fin de apoyar la cultura y el talento en México, según anunció este martes el organismo.

"El bailarín Isaac Hernández, su hermana y representante, Emilia Hernández, conocida por ser la productora ejecutiva del exitoso espectáculo 'Despertares'; y Marie Thérèse Hermand de Arango, presidenta y fundadora vitalicia de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Popular (AAMAP), son los fundadores y miembros de la FICM", detalló la fundación en un boletín.

En la Ciudad de México, el pasado viernes 31 de enero, se llevó a cabo la firma del acta constitutiva para la creación de la Federación de Industrias Creativas México (FICM), que se autodenomina como un "revolucionario proyecto" que busca transformar el ámbito de las industrias creativas en el país.

Esta federación busca unificar a los distintos sectores creativos, con el objetivo de fortalecer y crear las estructuras necesarias para consolidarlas como una economía sustentable para México.

Ello "permitiendo establecer y fortalecer vínculos con otras organizaciones internacionales con el objetivo de crear, producir, incentivar y posicionar al talento creativo mexicano en el mundo".

Para esto, se pretende incluir entre los directivos de las distintas áreas que conformarán la federación a destacados exponentes de las industrias creativas mexicanas.

Entre ellas la danza, el teatro, la música, el diseño, la moda, las artes plásticas, el arte urbano, la artesanía tradicional y contemporánea, el cine y animación, la fotografía, las artes digitales y nuevas tecnologías, la literatura, la radio difusión, entre otras.