Con primera bienal buscan dignificar el arte Huichol

Con la finalidad de dignificar el trabajo de los maestros artesanales, ayer se anunció la primera Bienal de Arte Huichol que se presentará del 12 de abril al 25 de julio en el lobby del Hotel Presidente Intercontinental, donde la entrada será gratuita y se exhibirán los trabajos de estos importantes artistas.



En rueda de prensa, Jorge Martínez Cabrera, coordinador de la Bienal, explicó la importancia de rescatar a las comunidades huicholes, “no es posible que estas personas que exhiben con gran orgullo sus trabajos en galerías como París, Moscú, Alemania y otras naciones europeas, donde además son compradas a un excelente valor, lleguen a México y se les regatee, además de que no tienen sitios dignos de exposición, los vemos postrados en el piso con su mercancía, es una vergüenza que hagamos eso aquí”, enfatizó.

Sobre la importancia de este evento, la mesa estuvo presidida por el australiano Johannes Neumath, director de la sala Huichol del Museo Nacional de Antropología, quien aseveró que en poco tiempo habrán muy pocas cosas para presumir en el extranjero que son hechas en México, “la globalización y las famosas leyes que en México se están llevando a cabo, pronto nos dejarán a un lado y sólo podremos presumir de muy pocas cosas hechas en México, el arte Huichol es una de ellas, pues se aprende a trabajar con este estilo sólo si se nace en alguna de estas comunidades, nadie llega y aprende lo que desde niños se les enseña, así que empecemos a darle valor real a las obras que estos maestros, porque lo son, hacen con sus manos”, expresó.

Gregorio Barrio y Mariano Navarrete, fueron los dos artistas que estuvieron presentes en representación de sus etnias y aseguraron la importancia de mejores condiciones para sus trabajos y que esta bienal sea la primera puerta que se abre para poderles dar más espacio y voz al trabajo que realizan desde hace más de 500 años.

Jorge Martínez recordó que el valor Huichol es aún mayor, si se toma en cuenta que es de las pocas comunidades que no fueron tocadas ni conquistadas por los españoles, “el hecho de que ellos vivan en las sierras de Nayarit y Jalisco ayudó mucho a su conservación, éstas comunidades no sintieron el brazo d la conquista, pues apenas se supo de ellas cerca de 1721, cuando la colonia ya estaba establecida, así que no fueron forzados a dejar sus antepasados como otros pueblos, ese es el valor único de los Huicholes, pues sus usos y costumbres no se vieron transformados por la llegada de los españoles”.

Por último, revelaron que para este próximo 12 de abril, 20 artesanos Huicholes arribarán a la Ciudad de México para colocarse a un costado de este famoso hotel que los patrocina para iniciar sus ventas directas al público, lo recaudado servirá para alentar más su producción rica en tallado en maderas, Shakira, estambres y joyería, por lo que es una invitación a recorrer sus puestos y salir con objetos decorativos y de uso diario con valor único.