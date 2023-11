Cuestionario Proust: Sonia Falcone

Nacida en Bolivia y naturalizada mexicana, es una de las artistas latinas con gran reconocimiento en las más altas élites de la cultura europea y norteamericana y sus obras han dado vueltas por las principales capitales del mundo. Gracias a la belleza, el colorido y la calidad de sus creaciones, destacadas instituciones la han invitado a exhibir y la reconocen como una de las más destacadas artistas latinoamericanas de la actualidad. Actualmente está promocionando una nueva colección de moda inspirada en la cultura mexicana y en la figura de Frida Kahlo.

¿El principal rasgo de tu carácter?

El carácter de una persona tiene diferentes pilares. Por una parte, está la honestidad e integridad moral, que me permite desarrollar relaciones sólidas y auténticas. La compasión hacia el sufrimiento ajeno me conduce a hacer algo por lo demás y agradecer con humildad por todas las bendiciones en mi vida. Soy muy perseverante, lo cual permite canalizar mi creatividad.





¿El rasgo que más te desagrada de ti misma?

Dicen que la ignorancia es la felicidad. Pero me cuesta ignorar, sobre todo cuando alguien se aprovecha de mi confianza y ganas de ayudarlo. Siento mucha compasión por los que sufren. Pero a veces se aprovechan de mí, y eso me duele. También debo intentar ser menos perfeccionista, y trabajar en ser más paciente y tolerante.





¿Y el que más te desagrada de los demás?

La deslealtad y falta de honestidad. Me cuesta mucho compartir con personas egoístas, centrada en ellos mismos. Tampoco me agradan aquellos que se dedican a hablar mal de los demás.





¿Tu gran miedo?

Defraudar a los míos. Yo espero mucho de mí misma y me entrego a lo que hago por completo. Pero muchas veces hay obstáculos en el camino, que me hacen dudar. Me da miedo no tener la fuerza para seguir.





¿Cuál es tu estado de ánimo actual?

Me ha costado mucho trabajo llegar donde estoy. Me siento satisfecha por lo logrado hasta ahora e inspirada para seguir creciendo y seguir creando. Estoy muy feliz porque acabo de abrir una tienda, donde tendré obras de arte, diseños y decoración para el hogar y mi fabulosa colección de ropa. Tener mi propia tienda me ha costado enormemente, pero ahora será una manera adicional para ayudar a los necesitados.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Tener mi propio barco de pesca. Debo practicar más y gastar menos.





¿Cuál es la virtud más sobrevalorada?

En la antigüedad, la gente se mataba por el concepto abstracto del honor.





¿La persona viva a la que más admiras?

Mi madre. Admiro mucho a mis hijos. Son magníficos.





¿Qué persona viva te inspira más desprecio?

Prefiero enfocarme en las personas que me inspiran, más que en las que desprecio. Creo que, en lugar de odiar, debemos aprender a ser tolerante y amar más. Pero aquellos que abusan de los niños, animales y abandona a los ancianos son personas despreciables.





¿Qué palabras o frases utilizas con demasiada frecuencia?

Cada día celebro la vida y ofrezco palabras de apreciación.





¿En qué situaciones recurres a la mentira?

Trato de decir siempre la verdad. Pero si la información puede lastimar a alguien, prefiero callar y así protegerlo.





¿Cuál es la cualidad que más te gusta en un hombre?

La lealtad, generosidad y sentido del humor.





¿Y la que más te gusta en una mujer?

La bondad y compasión y que sea ordenada.





¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi marido, mis hijos y mi arte.





¿Cuándo y dónde fuiste más feliz?

Soy feliz donde sea, con tal que esté creando. Fui muy feliz en Arizona, cuando mis hijos nacieron. Ahora soy feliz en Cabo San Lucas.

¿Qué talento te gustaría tener?

Cantar y tocar el piano.





Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿cuál sería?

Ser menos rígida.





¿Cuál crees que es tu mayor logro?

Haber criado y educado a tres hijos maravillosos. También haber triunfado como artista y diseñadora.





¿Dónde te gustaría vivir?

Soy feliz donde estoy. Pero me gusta ir al lago en verano y a Gstaad en invierno.





¿Cuál es tu bien más preciado?

Mi familia. Mi habilidad más preciada es mi creatividad. Y mi posesión material más preciada es mi colección de arte contemporáneo.





¿Con qué personaje histórico te sientes más identificada?

Aquellos que admiro son aquellos que son totalmente diferentes a mí, a quienes jamás podría emular. Y por lo general, son personajes que han tenido que enfrentarse a crisis históricas. Pero no se me ocurre a nadie en particular.

¿Tu pasatiempo favorito?

Escuchar mis libros de audio mientras camino en la montaña y nadar en el mar.





Si fueras a morir y pudieras reencarnar en otro ser o cosa, ¿qué sería?

Nunca pensé en esa pregunta. Pero si tuviera que elegir, me gustaría regresar como un ave, para volar largas distancias y levantarme cada mañana feliz y cantando, dispuesta a alabar a mi Creador.





¿Cómo te gustaría morir?

Rodeada de mi familia, en paz y muy feliz.

¿Tienes un lema?

“Dar sin esperar nada a cambio”.