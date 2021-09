Descubren a la verdadera Frida Kahlo

¿Por qué un libro en papel y no sólo en formato digital? ¿Cuáles son las cualidades de un libro físico?

Un libro impreso es la materialización de una idea, un concepto…un sueño. La digitalización no puede transmitir al espectador el volumen de un libro, la sensualidad del manejo de las hojas, la interacción espacial del diseño; la digitalización tiene ciertamente sus propias virtudes, pero son otras, que aquellas que sólo un libro impreso puede ofrecer.

Hay virtudes que solo un libro impreso puede ofrecer. Foto: Cortesía de Editorial Taschen

Hay muchos libros dedicados a Frida Kahlo, usted mismo es autor de varios, seguramente se publicarán más, ¿cuál es la aportación principal de este libro? ¿En dónde se separa del resto? ¿Por qué hace falta este libro? ¿Cuáles son las principales aportaciones de este libro? ¿Por qué compraría usted este libro habiendo tantas ofertas sobre el tema?

Este libro estudia, documenta y analiza cada una de las pinturas que produjo Frida Kahlo entre 1925 y el año de su muerte. Es un trabajo de investigación que nunca se había hecho para la totalidad de la trayectoria artística de Kahlo.

El Catálogo de pintura realizado por Andrea Kettenmann, Marina Vázquez y tu servidor, se ha detenido en el estudio y comentario de cada una de las pinturas, ofreciendo una riqueza metodológica de nuevas interpretaciones a la luz de la documentación y el estudio de fuentes primarias, como las propias cartas de Frida Kahlo.

¿Qué lo separa de todos los anteriores? El rigor de la información que se ofrece al lector. La investigación académica es el sustento de toda la publicación. Eso no es algo que podamos decir de varios libros dedicados a la artista, que quizá su objetivo sea otro; aquí, se escribe desde la historia del arte, por parte de historiadores del arte y se hizo con rigor académico.

Este libro ofrece al lector información sobre la condición creativa de Frida Kahlo, su proceder como artista, su cúmulo intelectual y su gusto por el arte, desde los grandes maestros hasta la vanguardia. Por tanto, otorga al lector una información distinta a la biográfica y a la de sus relaciones interpersonales, con lo que las pinturas de Frida Kahlo se redimensionan en riqueza y complejidad, permitiendo aquilatar sus méritos y sus alcances como artista en el contexto del arte moderno de México y sus vínculos con el arte universal.

Compraría este libro porque es un compendio de todo cuanto sabemos de Frida Kahlo, porque ofrece reunido un universo de información visual y documental al que no se puede tener acceso porque los cuadros están dispersos en colecciones privadas en varias partes del mundo; en este libro se reúnen en forma precisa, didáctica y en un recorrido visual de enorme belleza en cuanto a su diseño y calidad de reproducción, permitiendo al lector adentrarse en las pinturas como no podría hacerse ni visitando en persona una exposición en un museo.

Aquí el lector puede tocar las pinturas a través de las páginas, admirar los detalles de las superficies y observar detalles amplificados de algunos de sus cuadros más sobresalientes.

¡Es una experiencia sensorial e intelectual magnífica!

El libro es un recorrido visual de enorme belleza. Foto: Cortesía de Editorial Taschen



¿Cuál fue la metodología de investigación? ¿Cuáles fueron las fuentes utilizadas y por qué? ¿Por qué regresar a los archivos, las cartas, los periódicos, las primeras ediciones? ¿Por qué sólo trabajaron historiadores del arte en este libro y cómo se refleja esto en el resultado final? ¿Cuál fue el reto principal?

El objeto de estudio de la historia del arte son los objetos artísticos, por tanto nuestro eje de trabajo fueron siempre las pinturas. Nos aproximamos a las pinturas desde diferentes metodologías pero antes bien evaluando la técnica como están pintadas y la información inherente al objeto, desde sus medidas y formatos hasta el material de sus soportes; si estaban firmadas o no, la revisión de sus fechas y títulos, así como los textos, dedicatorias e inscripciones en el anverso y reverso de cada uno de los cuadros.

Un punto importante fue recuperar los títulos originales otorgados por la pintora y que se fueron perdiendo y desvirtuando a través de los años, hasta cambiar el sentido mismo de su cometido para la creadora del cuadro.

Recuperar los títulos originales otorgados por la pintora fue un punto importante. Foto: Cortesía de Editorial Taschen

Las fuentes primarias como los textos de los autores que en vida conocieron a Kahlo, que la entrevistaron en persona, que sostuvieron correspondencia con ella; la hemerografía de la época, e incluso los libros, artículos y revistas que la propia Kahlo llegó a revisar y que sabemos nutrieron sus pinturas.

Las cartas de Frida Kahlo nos permitieron rescatar la historia de los cuadros, como para quiénes los pintó, a dónde viajaron, dónde se exhibieron, quién los adquirió e incluso los precios en que negociaba su venta.

Los autores del Catálogo de pintura sostuvimos un Seminario de Investigación donde pusimos sobre la mesa las propuestas de aproximación a cada una de las piezas, discutiendo nuevos enfoques y metodologías, auxiliándonos de la historia de las mentalidades, la psicología del arte y los enfoques culturales, de la iconología y de la historia social del arte.

La discusión de las ideologías en las que Kahlo se movía fue un factor importante para comprender el alcance de sus pinturas.

Las cartas de Frida Kahlo permitieron rescatar la historia de los cuadros de la artista mexicana. Foto: Cortesía de Editorial Taschen

¿Por qué la fascinación popular con este personaje sigue creciendo? ¿Es Frida el/la mexicana más conocida a nivel mundial? ¿Cuál es la idea errónea más difundida sobre ella? ¿Qué pensaría Frida del fenómeno en el que se ha transformado?¿Es Frida Kahlo sólo un fenómeno mediático?

Me disgusta la idea de simplificar la riqueza conceptual del arte de Frida Kahlo y su enorme capacidad de comunicación con personas de diferentes culturas y generaciones sólo bajo un adjetivo como el de “fenómeno mediático”.

Frida Kahlo es una mujer y artista de su tiempo y de su época, se le explica en el contexto de su cultura y su momento histórico, y eso es justamente lo que nos hace falta conocer y que el libro, Frida Kahlo. Obra pictórica completa intenta subsanar.

Ella fue una artista culta e inquieta intelectualmente, enriqueció su intelecto desde que era una jovencita y amplió sus horizontes como artista con base en las experiencias que estuvieron a su alcance; las cuales fueron ciertamente excepcionales, pero que ella supo entender y aquilatar para dimensionar su oficio pictórico con franqueza y sinceridad.

El error más común sobre Frida Kahlo es creer que su vida personal es la única dimensión presente en su arte y que sus pinturas son como anécdotas de su biografía. Más preocupante, me parece, es someter a la artista al guión eterno de una telenovela de reproches y amores frustrados con Diego Rivera —a quien ella amaba y admiraba profundamente—, y una lista cada vez más larga de amantes, hombres y mujeres.

Frida Kahlo fue un ser humano, que como todos, lo que buscaba era ser feliz

Pero fue, asimismo, una artista excepcional; creadora de un arte que no deja de sorprender a la historia del arte y a miles de personas alrededor del mundo.

¿Es posible entender el trabajo de Frida sin hacer referencia a Diego Rivera? De los dos libros de editorial Taschen en la serie XXL que son de usted, más allá de la cuestión del tema Diego y Frida como pareja, ¿cómo conectaría usted estas dos publicaciones?

Como autor principal en ambos libros, podría acertar en señalar que los dos libros no comparten ningún objetivo común, más allá del hecho de que ambos artistas son mexicanos, pertenecen al mismo periodo histórico y fueron pareja. Dicho esto, ello no significa que Rivera no haya jugado un papel decisivo en las oportunidades a las que pudo tener acceso Frida Kahlo, ni tampoco reconocer que Frida Kahlo fue esposa, amante, compañera, amiga, colega, camarada, cómplice en sus ideas políticas e ideología.

Pero los libros están orientados a las personalidades individuales, nunca a la pareja. Y como tal he sido muy cuidadoso de la objetividad que cada uno merece.

La conexión que existe entre ambos libros es que fueron hechos, producidos y dirigidos por Benedikt Taschen con el mismo empeño de un producto editorial de enorme calidad de impresión, una excelencia en el diseño y con una didáctica orientada a ofrecerle al lector una experiencia estética a través de un libro de arte. Una forma muy sutil de democratizar la cultura.

Como casa editorial, Taschen se aseguró que ambos libros tuviesen un rigor y calidad de contenidos, y que no sólo fuesen un libro de “coffee table” con fines decorativos; son libros pensados para leer a profundidad, poco a poco, una y varias veces, regresando a ellos para siempre descubrir algo nuevo sobre el artista.

Un tanto como en el medioevo, cuando los libros antiguos eran constante referencia para el desarrollo de las ideas más avanzadas de la civilización, y pienso aquí en la novela El nombre de la Rosa, de Umberto Eco.

El libro fue realizado con un rigor y calidad de contenidos. Foto: Cortesía de Editorial Taschen

¿Quién es la Frida Kahlo del libro de Editorial Taschen? ¿Cómo cambió esta investigación su propia percepción respecto a Kahlo?

Frida Kahlo fue una mujer que tomó la decisión de convertirse en pintora tras advertir el excepcional contexto cultural y artístico que estaba viviendo; nunca he creído que fue porque tuvo un accidente y esta se convirtió en la única opción para una mujer inválida postrada en una cama.

Como artista fue inquisitiva y culta, curiosa ante la vida y ávida de conocimiento, empeñosa y orgullosa a la vez de su oficio pictórico

Como mujer estuvo marcada por los idealismos de su juventud, creía en la justicia social y que todas las personas debían ser tratadas con dignidad; fiel y amorosa con su familia y amigos, estableció una compleja relación con Diego Rivera a quien amaba y admiraba, pero que también se volvió obsesiva y absorbente.

Frida fue una artista ávida de conocimiento, asegura Luis-Martín Lozano. Foto: Cortesía de Editorial Taschen

Construyó sus propios parámetros, creó su propio universo pictórico y extra pictórico y desarrolló una personalidad unívoca, orgullosa de su identidad.

Enamorada de la vida y seductora innata exploró con su propio cuerpo la dimensión de los afectos y los sentidos, pero asimismo padeció terribles dolores corporales por las enfermedades que desarrolló en parte por un terrible accidente en su juventud y quizá también por cuestiones genéticas; todo ello mermó su estado de salud, con el tiempo fue condicionando su capacidad para seguir pintando y el estado emocional de su psiquis.

Me parece que el lector advertirá estos enfoques a lo largo de las páginas del nuevo libro de Taschen.

¿Tiene usted alguna obra favorita de Frida Kahlo y por qué?

Hay varios cuadros de Frida Kahlo que me despiertan curiosidad y que seducen mi inteligencia, pero ninguno me impresiona más que Las dos Fridas, innegablemente su obra maestra.

Los títulos de las pinturas se fueron desvirtuando a través de los años, pero el libro logró recuperarlos. Foto: Cortesía de Editorial Taschen

Como propuesta artística es una osadía haberse planteado interrogar mediante dos autorretratos a quien desafía conocer el sentido de la pintura.

El espectador se convierte en una suerte de Edipo ante una esfinge dual, la cual no le formula pregunta alguna pero sí lo devora con su inquieto hermetismo y misterio permanente. Una pintura llena de paradojas y posibilidades ante la historia del arte.

Si tuviera la oportunidad de plantearle una pregunta a Frida Kahlo, ¿qué sería?

Vaya, sería todo un cuestionario el que le tendría preparado. Pero si tan sólo pudiera decirnos, desde el más allá o donde quiera que se encuentre, la respuesta a una sola pregunta, me temo que tendría que interrogarla duramente con: ¿Frida, me podría decir usted exactamente qué fue lo que pasó con León Trotski y cuáles fueron los verdaderos motivos para que usted y don Diego se involucraran con traer a México al exlíder de la Revolución de Octubre y mencionando, con el mayor detalle posible, la participación de las diversas ideologías y actores que concluyeron en el desenlace histórico de su asesinato en México?

Me temo que esa sería la pregunta. Y su respuesta daría lugar a un nuevo libro, Frida Kahlo, Arte y Política.