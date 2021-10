El Muro, un lienzo más que una barrera fronteriza

MEXICALI. Más allá de las cuestiones políticas y el contexto social que lo rodea, el muro fronterizo que históricamente ha marcado la división entre México y Estados Unidos es un lienzo que inspira a muralistas latinoamericanos y europeos que sobre él buscan plasmar mensajes de paz y hermandad.

Sobre el cerco entre las ciudades de Mexicali, Baja California y Calexico, California, que hasta hace tres años se componía de viejas láminas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial llegaron a crearse hasta 35 murales.

➡️ Vasconcelos y La Triada: Narrar a México

En 2015 el muro comenzó a ser buscado por los artistas pero fue a partir del 2018 cuando se volvió aún más atractivo a raíz del discurso antiinimigrantes de Donald J. Trump.

En 2015 el muro comenzó a ser buscado por los artistas pero fue a partir del 2018 cuando se volvió aún más atractivo. Foto: Jorge Galindo | La Voz de la Frontera

En esa época Tomas Gin daba los primeros pasos para crear una escuela de artes en la colonia Santa Clara que colinda con el muro fronterizo pero en esa búsqueda se encontró con el interés del primer muralista que le manifestó el deseo de intervenir el cerco internacional con la frase “El Orden Se Derrumba” de Antonin Artaud.

A partir de ahí comencé a recibir llamadas de México y Europa, gente que quería venir a pintar el muro

Gin comenzó entonces a tocar puertas para conseguir los permisos necesarios, hizo llamadas y envió correos electrónicos que llamaron la atención de las autoridades de la ciudad de Calexico, California.

35 murales llegaron a observarse en el antiguo cerco fronterizo entre Mexicali y Calexico. Foto: Jorge Galindo | La Voz de la Frontera

A la frase de Antonin Artaud le siguió la de un saludo de manos que representaba a una comunidad dividida por un cerco, luego vino la bandera mexicana con la imagen de Cuauhtémoc y otros más.

“Ahí empezó ese sentimiento de algo que era nuestro, la gente comenzaba a venir a tomarse fotos, los murales salieron en un periódico de Italia y en otro de Nueva York, nuestro plan era otro pero encontramos una forma de expresarnos”.

A balazos se salva el arte

Los murales del cerco fronterizo vivían su auge hasta que el gobierno de Estados Unidos, en la administración de Donald Trump, ordenó la remoción de las láminas antiguas para colocar un nuevo cerco y combatir los cruces ilegales.

El muro es un lienzo que inspira a muralistas latinoamericanos y europeos. Foto: Jorge Galindo | La Voz de la Frontera

En ese momento además estaban en camino las primeras caravanas de migrantes centroamericanos.

A partir de febrero del 2018 trabajadores estadounidenses llegaron con máquinas pesadas para retirar las láminas que habían sido utilizadas como pistas de aterrizaje en la Segunda Guerra Mundial y ahí Gin comenzó su propia batalla para defender el arte del muro.

En febrero del 2018 trabajadores estadounidenses llegaron con máquinas pesadas para retirar las láminas. Foto: Jorge Galindo | La Voz de la Frontera

“Ya tenían el mural en el suelo y traté de moverlo pero era demasiado el peso, tome una escalera y me subí a una lámina que aún no derribaban ahí me quedé y empecé una protesta pidiendo que salvaran el arte pero llegó la Patrulla Fronteriza, un migra disparó balas de gas pimienta”.

Gin resultó ileso y ganó parcialmente la batalla porque pudo recuperar el mural de la bandera mexicana que hoy es el cerco de La Joyita, la escuela de artes donde más de cien niños aprenden pintura y otras disciplinas artísticas.

En octubre Tomas Gin junto a otros artistas tienen prevista una nueva intervención en muro, ahora sobre las barras de 9 metros de altura que siguen siendo burladas los quienes persiguen el sueño americano.