Elisa Carrillo gana el premio Benois de la Danza 2019

La bailarina mexicana Elisa Carrillo se sumó a una selecta pléyade de artistas, que incluye a Alicia Alonso, Mikhail Baryshnikov y Julio Bocca, al recibir los tres premios más relevantes de la especialidad: Alma de la Danza, del Festival Internacional Dance Open de San Petesburgo y Benois 2019, que recibió este día en Moscú.

La bailarina texcocana se convirtió en la primera latinoamericana en recibir tal distinción, en una ceremonia realizada en horario nocturno de la capital rusa en el Teatro Bolshoi, donde la Asociación Internacional de la Danza le entregó el mayor galardón del arte coreográfico.

El reconocimiento como Mejor Bailarina lo obtuvo por su papel de Julieta en la obra Romeo y Julieta, estrenada en mayo de 2018 por el Staatsballett Berlin (Ballet Estatal de Berlín), del que es la principal figura femenina.

Al recibir la estatuilla, integrada por las figuras de una pareja de bailarines, Carrillo Cabrera evidenció su felicidad y dedicó a su familia, a quienes creyeron en ella y a México.

“Quiero darle gracias primero a Dios y a mi familia…, porque siempre me ha apoyado; a la gente en México que ha creído en mí y a quienes me dieron la oportunidad de formarme; a quienes me abrieron las puertas en Europa: el Stuttgart Ballet, el Staatsballett Berlin y a sus directores.

“Todos ellos me ayudaron a crecer artísticamente y a lograr este premio, que dedico especialmente a mi país, México, y al Estado de México, mi patria chica”, subrayó.

¡Muchas gracias a todos por sus mensajes y muestras de cariño! @BenoisDeLaDanse 2019. pic.twitter.com/iK5hgPlmRG — Elisa Carrillo Cabrera (@ElisaCarrilloC) 21 de mayo de 2019

La actividad incluyó una gala de ballet, cuyas ganancias se destinarán a ayudar a bailarines y coreógrafos retirados en el legendario recinto cultural, construido a finales del siglo XVIII para mostrar lo mejor del teatro, la ópera y la danza.

La mexicana, nominada en la categoría de Mejor Bailarina, compartió el honor con el resto de los ganadores del codiciado premio, creado en 1991 para reconocer lo más destacado del mundo de la danza clásica en seis categorías: bailarina, bailarín, coreógrafo, diseñador, compositor y trayectoria.

Foto: Cortesía

Carrillo, quien tendrá una gala de ballet el próximo 2 de julio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, se suma con este galardón a una lista de figuras de la danza mundial como Alicia Alonso, Mikhail Baryshnikov, Boris Eifman, Natalia Osipova, Julio Bocca y otros más.

Elisa Carrillo ha recibido reconocimientos como el de nombramiento de Embajadora de la Cultura de México, miembro del Consejo de Diplomacia Cultural de México, la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes 2016, la Medalla al Mérito en Artes otorgado por Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Medalla de Oro que le dio el Festival Internacional de la Cultura Maya.

Elisa Carrillo fue nombrada en 2011 primera Ballerina del Staatsballett de Berlín

Además, en 2011 de Berlín, ciudad donde Elisa reside, la nombró como una de sus 50 personalidades más importantes y dos años después la Cámara de Senadores de México distinguió “su labor a favor del arte y la cultura de México”, por mencionar algunas.