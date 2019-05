Elisa Carrillo motiva a nuevas generaciones

Ser reconocida con el Benois de la danse, para Elisa Carrillo no representa ser la “mejor bailarina del mundo”, como lo dicta el prestigiado galardón, pero sí una mexicana reconocida, cuyo mérito pueda repercutir en las nuevas generaciones y a su vez, sirva para que las autoridades nacionales impulsen más la cultura.

"Espero que todas las compañías y grupos dancísticos de México tengan una proyección internacional. Toma tiempo y que las autoridades vean qué importante es esto. Que exista un país con menos violencia, que nuestras generaciones tengan otra manera de ver la vida y que por medio de las artes exista otra forma de encaminarse", comentó la artista en conferencia de prensa.

La prima ballerina del Staatsballett, Berlín, quien junto con Isaac Hernández es la segunda mexicana en obtener el mencionado premio de la danza, anunció la función de la gala Elisa Carrillo y amigos en el Auditorio Nacional, el próximo 2 de julio, como parte de la edición 2009 del festival Danzatlán, que encabeza y habló lo que significa para ella ser distinguida con el Benois de la danse.

“Yo lo veo como un premio no sólo a Elisa por su carrera. Yo realmente quiero que sea para el país, que pueda motivar a jóvenes y a niños a darse cuenta que sí se pueden lograr las cosas, yo les digo que jamás me imaginé que en mi carrera iba a tener tantas bendiciones. Trabajo mucho, tengo bastante disciplina", expresó la mexiquense para quien la perseverancia y el esfuerzo han sido las bases de su éxito y con ello quiere inspirar a los jóvenes.

"No me hubiera imaginado estar en el teatro Bolshoi recibiendo un premio así. Creo que México puede brillar en cualquier profesión y disciplina. Que las autoridades se den cuenta que estos estímulos pueden ayudar a las nuevas generaciones. Es importante no olvidar que la cultura y el arte nos hace mejores seres humanos", mencionó Elisa.

Foto: Adrián Vázquez

En ese sentido, la bailarina habló de la beca Elisa Carrillo la cual busca impulsar el talento de quienes tienen potencial para sobresalir en la danza y formar parte de las compañías más importantes a nivel mundial, además de continuar con su labor de codirectora de la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes en la cual tiene tres meses y en ese tiempo "es difícil hablar de resultados", expresa.

No obstante, Carrillo dio a conocer que en Rusia, tienen interés por lo que sucede en nuestro país en torno a la danza, por lo que agregó que hay planes de hacer un circuito cultural de bailarines mexicanos y rusos."Justamente estoy ahorita en unas pláticas porque tenemos un proyecto importante con Rusia para el próximo año, es una colaboración de intercambio de artistas de los dos países", señaló Carrillo.

Respecto a la presentación que tendrá en el recinto de Reforma, en el que piensa emocionar "hasta la última butaca" y cuyo apoyo estatal "es en especie", Carrillo anunció que tendrá a 11 invitados de las compañías de ballet más importantes del mundo, como el Bolshoi Ballet, el Teatro Mariinsky, el Staatsballett Berlin, el Norwegian National Ballet y el New York City Ballet, entre otros.

"Todos sabemos que estamos en un año de grandes recortes, pero eso no quiere deicr que no podemos tener espectáculos de calidad. Preparamos un programa bello, bailarines de gran nivel, unos que por primera vez estarán en México. A pesar de ser una situación difícil, la cultura tiene que seguir siendo parte de nuestra vida", enfatizó Carrillo y confió en que la danza mexicana brille mundialmente.