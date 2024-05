[Entrevista] Jade Jagger trae a México su arte inspirado en la naturaleza

Aunque nació en París, la infancia de Jade Jagger coincidió con la mítica época de la escena del arte pop neoyorquino, cuando muchos artistas, incluido su padre Mick Jagger, fueron atraídos hacia ese lugar y hacia la figura de personajes como Andy Warhol.

De hecho, el artista estadounidense fue una de las inspiraciones de Jade, quien años más tarde decidiría incursionar también en el camino del arte plástico.

“Amo a Mick y Bianca, pero Jade es más mi tipo. Yo le enseñé a colorear y ella me mostró cómo jugar Monopoly… Ella tenía cuatro años y yo 44", diría el artista pop.

Ya a finales de los años ochenta, Jade comenzó su carrera como artista, luego de estudiar pintura en Florencia y de realizar varias exposiciones, antes de que su espíritu emprendedor la llevara a crear su propia línea de joyería fina, llamada Jade Inc.

Desde entonces, la única hija de Mick y Bianca Jagger se ha labrado una reputación como artista, directora creativa, pintora y joyera.

Y es precisamente en sus facetas de pintora y joyera que la artista visita la Ciudad de México esta semana para presentar “Jade Jagger & Friends”, un exclusivo popup de arte y diseño que tendrá lugar en la Suite Presidencial del Hotel Four Seasons.

Ahí presentará su colección de pinturas y joyería fina inspiradas en el poder medicinal y psicodélico de las plantas, como adelantó en entrevista con El Sol de México:

“Tengo que decir que fue la primera vez que volví a pintar en mucho tiempo correctamente, así que conseguí un nuevo estudio y como siempre me ha gustado el tema de la botánica y de las hierbas medicinales, pues comencé a jugar con esos temas… En general diría que me encanta hacer cosas hermosas, pero si miras mis trabajos encontrarás que muchos de ellos se basan en las plantas”.





Mis clientes pueden ser gente muy loca o famosos… Pero otros simplemente están vinculados por el amor a un mundo hermoso





Cada una de las piezas que conforman la colección “Medicine Chest” celebra las cualidades místicas y terapéuticas de las plantas medicinales a través de formas meticulosamente elaboradas, con piedras como la turquesa y el ópalo, montadas en oro blanco y enmarcadas con diamantes, mientras que sus pinturas en hoja de oro son un homenaje a dicho tema.

Sobre el cuestionamiento de si estos materiales unidos a su firma se convierten en piezas al alcance de unos cuantos, asegura:

“Creo que son piezas para aquellas personas a las que les gustan las cosas únicas sobre las que tienen un sentimiento o mantener cosas que son muy personales… Siempre tengo nuevos clientes, pero no quisiera encasillar a nadie, trato de no juzgar; sé que algunos de ellos pueden ser gente muy loca o famosos, pero otros no, otros simplemente están vinculados por el amor a un mundo hermoso”.

Como parte del mismo programa también se presentará una selección de obras de artistas y diseñadores como Pedro Friedeberg, Lourdes Grobet, Christophe Von Hohenberg, Vanessa Lodigiani, Miguel Ángel Cordera y Marco Colín Studio, además de la Plataforma Artbase de Montreal, que promueve la obra de artistas mexicanos en Estados Unidos y Canadá.

“Conozco muy bien el trabajo de Pedro (Friedeberg) y admiro mucho la forma en que ha trascendido. De hecho voy a conocerlo, así que estoy muy emocionada”, confiesa.

Se inspira en México

Sobre otra línea de joyería que lanzó anteriormente, llamada “Zapotec”, comparte:

“Hice esa línea cuando estuve en Oaxaca, porque me interesaba mucho esa forma tan pura que tienen de trabajar con el oro… Quería jugar un poco con eso, pero también me sentí un poco como pirata, por el hecho de tener que viajar con esos materiales y lo que significaba, como protección y esas cosas, pero por otro lado yo quería mantenerlo lo más simple posible. En fin, espero que les haya gustado el resultado”.

Pero Oaxaca no es el único lugar del país en el que se ha inspirado.

“Hace muchos años también estuve con mis hijos en San Miguel de Allende. Estuve pintando ahí, de hecho hice cosas similares a las que estoy pintando ahora, pero siempre me ha encantado México por su diversidad, ya que puedes tener la playa, pero también las colinas y la ciudad. Amo esta ciudad por todo lo que representa y he tenido varias estancias aquí”.





El éxito comercial

La reputación de Jade Jagger como diseñadora de joyas ha venido creciendo en los últimos años. Si bien al principio sus diseños estaban disponibles exclusivamente a través de las tiendas Paul Smith, la respuesta de los clientes fue tal que tuvo que empezar a distribuirlos a través de firmas como Maxfields, Bergdorf Goodman, Barneys, Collette, Browns, The Cross y La Mode.

Y gracias a ese éxito comercial y entre los medios, la firma Asprey & Garrard la integró a su dirección creativa para la creación de diversos diseños, algunos de los cuales tuvieron también mucha relevancia.

En 2010 Jade rediseñó el frasco del perfume más famoso de Guerlain: Shalimar, lo cual incluyó la fabricación de dos botellas enjoyadas con tapas hechas a mano con una variedad de zafiros y diamantes polki, con lo que logró que las ventas del mismo aumentaran 42 por ciento.

Otra de sus creaciones más populares es el “Jagger Dagger”, un lujoso picahielo que diseñó para una marca de vodka y que, cuenta, tiene principalmente la influencia de los cuchillos japoneses con los que se corta el hielo en bloques para las bebidas.





Es importante ser diverso en el arte, porque si te vuelves demasiado específico no lo vas a tener fácil. Todos los grandes creativos que admiro están en múltiples disciplinas





Además incursionó con éxito en el diseño de interiores, llegando a trabajar también para grandes firmas en varias parte del mundo, aunque confiesa que su máximo proyecto apunta hacia otro lado:

“Estaba pensando en hacer algunos hogares semipermanentes para personas con una especie de filosofía unificada sobre el mundo, sin ningún tipo de mandamiento, sólo con el fin de unir a las personas. Sé que no soy la primera en hacer algo así, pero creo que sería muy bueno concretar algo que sea lo suficientemente funcional, pero también simple. Encontrar ese equilibrio sería lo mejor”.

Y sin embargo, confiesa que su más grande creación hasta la fecha no pertenece al ámbito público, sino al privado:

“¿Qué te digo? ¡Pues mis hermosos hijos! Y obviamente eso es lo que siempre te dirá cualquier madre”.

La importancia de ser una Jagger

Ante la pregunta de si alguna vez ha sentido que su apellido tiene demasiado peso en lo que hace, se limita a contestar que sí… Y guarda silencio.

“Esa es mi respuesta”, dice tajante.

Cuenta que su padre no le dio demasiados consejos y que en lugar de eso simplemente la dejó que aprendiera por sí sola.

“En ese sentido, creo que ha sido muy respetuoso”.

Y como madre, parece tratar de aplicar el mismo principio, ya que menciona que, aunque le preocupan las redes sociales por la forma en que distraen y que hacen parecer que todo es perfecto, no es un tema en el que le imponga reglas a sus hijos:

“Soy muy liberal, creo que deben darse cuenta por sí mismos. Porque además no estaré ahí toda la vida para guiarlos. Considero que demasiado control también es negativo. Mi hijo tiene un visor de realidad virtual, aunque no lo usa mucho. Una de mis hijas no tiene teléfono inteligente y la otra sí, pero realmente no lo usa tanto… Y yo por ejemplo tampoco tengo una computadora en este momento”.

Sobre la publicación de una agencia de noticias en la que se asegura que Jagger considera que ser el centro de atención es una experiencia negativa, dice no recordar haber declarado eso.

“Vaya, no estoy en desacuerdo con esa idea, pero no creo haberla dicho. Sobre todo porque realmente no creo ser el centro de atención. Suelo estar más atrás, aunque no siempre lo parezca”.

Y hablando de consejos, comparte uno para las nuevas generaciones que deseen dedicarse al arte o el diseño:

“Yo diría que la intuición es lo mejor que pueden tener, porque es como un barómetro interno. Y también es importante ser diverso, porque si te vuelves demasiado específico no lo vas a tener fácil. Todos los grandes creativos que admiro están en múltiples disciplinas”.

Y así nos despedimos de la artista, que sólo añade otro consejo para todos nuestros lectores:

“Sé bueno contigo mismo... Y disfruta de la vida”.