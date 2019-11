Fallece Martha Bracho, impulsora de la danza contemporánea en México

La Universidad de Sonora informó el fallecimiento de Martha Bracho Torres, impulsora de la danza contemporánea en México, docente, bailarina y coreógrafa.

De acuerdo con la institución, la causa es una enfermedad degenerativa que desgastó su salud, hasta que este domingo perdió la vida.

La Unison destaca que Bracho Torres fue una institución de la danza, al ser una de las primeras bailarinas de danza contemporánea en el país, así como la primera bailarina y la primera maestra de danza en Sonora.

En un comunicado de prensa, la Máxima Casa de Estudios detalló que fue el 9 de febrero de 1954, cuando el entonces rector de la Universidad de Sonora, Norberto Aguirre Palancares viajó a la ciudad de México y visitó el Instituto Nacional de Bellas Artes en busca de una profesora de danza.

Esta invitación se extendió a Martha Bracho por parte de Miguel Covarrubias, director de la Academia de la Danza Mexicana de la misma institución.

Su estancia en Sonora sería solo de dos meses, los cuales se convirtieron en 65 años, donde fue fundadora y maestra de tiempo completo de la Academia de Danza de la Universidad de Sonora.

“Cuando llegue allí, el estado era un campo virgen para la danza, muy cerrado… las muchachas que querían estudiar danza conmigo ya me lo habían confesado. Entonces les dije: vengan a tomar la clase con pantalones, porque hubiera sido imposible pedirles mallas o payasos. Las vi entrar el primer día, pero con vestidos. '¿Dónde están los pantalones?', pregunté. 'Aquí', dijeron, 'debajo de los vestidos'. 'Pero, ¡cómo! ¡pues quítense el vestido!', 'No', exclamaron a coro, 'porque nuestros papás no nos dejan’”, contó en alguna ocasión sobre su experiencia en Sonora.

¿Cuál fue su trayectoria?

La maestra Martha Bracho Torres nació el 6 de febrero de 1927 en la Ciudad de México, y después de estudiar secundaria se inició en la danza, inquietud mostrada desde muy pequeña. Sus primeros estudios fueron de ballet clásico, tap, danza regional, danza oriental, baile español, danza moderna y acrobática. También tomó también clases de música y vocalización.

La comunidad universitaria @buhosunison y sociedad sonorense en general, han perdido a una gran mujer, maestra, bailarina y coreógrafa: Martha Bracho, que nos adoptó como su #AlmaMater y su tierra y nos dejó un legado en las Bellas Artes y su pasión: la danza. Descanse en Paz! pic.twitter.com/ckmzcSVAup — Dr. Enrique F. Vlzqz (@DrEnriqueFVlzqz) November 10, 2019

Se tituló en la carrera de Danza Cultural por la SEP en 1937, y como Maestra y Coreógrafa por la Escuela Nacional de Danza. Se integró a la Academia de la Danza Mexicana en 1948, y posteriormente formó parte del Ballet Mexicano.

Con el grupo Las Sokolowas realizó su debut como coreógrafa en 1949, cuando junto con Rosa Reyna compone Suite, con música de Scarlatti. Ese mismo año es invitada a montar las danzas de La Traviatta para la temporada de ópera nacional en el Palacio de Bellas Artes.

Compuso más de medio centenar de coreografías, en las que plasmó todas las influencias de su formación, la transición del clásico a lo moderno y la evolución de la misma, no sólo a nivel nacionalista, sino a nivel mundial, creando obras originales y llenas de fuerza.

En 1952 obtuvo una beca para estudiar en Connecticut, y posteriormente, fue cuando decidió llegar a la capital sonorense.

El 13 de diciembre de 1993 el entonces rector Jorge Luis Ibarra Mendívil, le otorga el título de Maestra Emérita, la distinción más alta que la Unison concede a su profesorado.

Descansa en Paz, maravillosa mujer ejemplo de dedicación y amor a la danza. Martha Bracho llegó en 1954 a #Hermosillo a crear la Academia de #Danza de la Universidad de #Sonora. ¡Cuanto le aprendí! ¡Siempre me sentí orgullosa de ser su alumna! #Ballet https://t.co/TschQABcGg pic.twitter.com/wvcmheNiO4 — Gabriela Cortés (@GabrielaBCortes) November 10, 2019

Gracias a ese esfuerzo, la Martha Bracho fue reconocida con premios dentro y fuera de la institución, así como en la Ciudad de México, incluyendo del INBA y del Concurso Nacional de Danza en 1970. Y en enero de 2008 le fue entregado el Premio Nacional de Danza José Limón, por su contribución como pionera de la Danza Contemporánea en el país.

En noviembre del mismo año 2008, por su gran trayectoria y años dedicados al fortalecimiento de la vida cultural en nuestro estado, el Ayuntamiento de Hermosillo le rindió un homenaje a la maestra Bracho, una mujer que encontró en el baile una forma de expresión que la llevó a consolidarse como una de las mejores bailarinas.

En octubre de 2012, se expuso en el Museo Regional de la Universidad de Sonora la exposición fotográfica La danza, mi vida; la Universidad, mi casa, una muestra representativa de 50 imágenes que dan cuenta del paso de la bailarina Martha Bracho Torres por los escenarios y aulas de la Universidad de Sonora.

El 6 de marzo de 2018, el Archivo Histórico de la Universidad de Sonora expuso una serie de fotografías del trabajo coreográfico de Martha Bracho, que mostraban algunas coreografías que la maestra y sus alumnas presentaron en Ciudad Obregón y Navojoa, Sonora, en el año de 1966.

Será este lunes 11 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Teatro Emiliana de Zubeldía, cuando se realizará una guardia en su honor, y a las 18:00 horas se celebrará una misa en su memoria en la Parroquia del Espíritu Santo.