Fundación Elena Poniatowska lanza concurso de creación literaria en tiempos del Covid-19

Impulsar la escritura y apoyar el fomento a la lectura es la preocupación de la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C. por lo que “nos pareció una buena idea que se realizara un certamen literario que coincide con el que todo mundo está en su casa y puede aprovechar su tiempo creando”.

Lo anterior lo comentó en entrevista para El Sol de México, Felipe Haro Poniatowski, director general de dicha institución, que en conjunto con la Fundación Ventosa-Arrufat, de Barcelona, lanzan el Primer Concurso de Cuento y Novela para América Latina.

Acerca de quiénes pueden participar en el certamen literario, el también guionista dijo que no se excluye a nadie “cualquier persona puede participar y si eres menor de edad debes tener el permiso de tus padres o un representante legal” y agregó que también pueden mandar sus cuentos o novela escritores profesionales”.

Para Haro Poniatowski esto no representaría un inconveniente para los noveles autores, porque “en el ejercicio de escribir no hay ventajas o desventajas, hay jóvenes que pueden ser muy buenos y la edad no es impedimento, José Saramago publicó su primer libro a los 50 años”.

El hijo de Elena Poniatowska mencionó que la escritora está muy entusiasmada con esta iniciativa, pero no participará en esta, ni participará como jurado, pero sí es posible que vaya a la ceremonia de premiación que se espera se lleve a cabo en octubre del presente año.

Por otro lado, acerca de las bases del concurso en la categoría de cuento, se premiarán 10 obras inéditas, que tendrán un incentivo cada una de 20 mil pesos, con los temas leyendas, sucesos y vivencias. De esta decena de obras se hará un libro colectivo.

En cuanto a la novela, no tendrá ninguna restricción en su temática y la ganadora obtendrá 500 mil pesos, informó Haro Poniatowski y de igual forma se hará una edición que correrá a cargo de los propios organizadores quienes invitan al público en general a que escriba sus historias.

“Creo que somos un concurso iberoamericano que vemos el cuento no como un género menor, sino con muchas posibilidades para exaltar la imaginación y existen novelista que tienen predilección por el relato como Murakami”, destacó el director general de la Fundación Elena Poniatoska Amor A.C.

Acerca de los fondos del certamen, se trata del legado del matrimonio de Gabriel Ventosa y Dolores Arrufat, quienes salieron de España tras la Guerra Civil hacia México donde hicieron negocios, y no tenían hijos, y al ser amantes del arte y la cultura crearon un fideicomiso.

El abogado Jorge Ortega, albacea testamentario, fue quien se puso en contacto con la institución que lleva el nombre de la reconocida escritora mexicana y se estipuló que este concurso se llevaría a cabo por un lustro y en cuanto al jurado, está integrado por escritores y académicos.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de julio y las condiciones se encuentran en la página del Facebook de la fundación.