Inmortal, el arte renacentista de Rafael Sanzio

Rafael Sanzio, nació el 6 abril de 1483 y murió el 6 abril de 1520, vivió 37 años, una existencia corta en la cual derrochó el genio que lo ha colocado como uno de los grandes artistas del Renacimiento y, a 500 años de su fallecimiento, es recordado como una influencia en destacados creadores, entre ellos, el mexicano Diego Rivera.

Junto con Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci, Rafael, quien naciera en Urbino Italia hace más de cinco centurias, es considerado como una figura clave del arte renacentista, donde también hizo importantes aportes a la arquitectura y se interesó en los vestigios de Roma y Grecia.

Foto: nationalgeographic

PINTOR MODELO

“Rafael es un artista que, a nivel de fama, de nombre, es de los más importantes de occidente. Fue muy famoso en vida entre los círculos intelectuales, aunque Miguel Ángel le disputó el título, no obstante que sólo vivió 37 años, se convirtió en el artista más influyente de Europa, porque en el auge del arte de las academias que empieza en el siglo XVIII y XIX, se tomó como pintor modelo”, explicó Marco Antonio Silva, quien ha curado diversas exposiciones y cuenta con una maestría en Historia de Arte por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Silva descubre algunos aspectos sobre datos controversiales del artista, quien nació en un viernes santo.

“Sobre Rafael se han escrito bibliotecas enteras. Los expertos resaltan que su periodo de formación y juventud se dan en Urbino en Italia, después hay un breve lapso y luego se registra que en 1500 iba y venía de Florencia. Fue un artista nómada que se movía donde estaban los clientes, su periodo glorioso fue en Roma a partir de 1508, hasta su fallecimiento en 1520”.

El genial Rafael Sanzio, "el Divino", nació y murió un 6 de abril. Casualidades de la vida. Entre ambos hizo muchas maravillas pero el mural de 5x7,7 m. que aparece a la derecha de la imagen es espectacular. La escuela de Atenas. #arte #historia pic.twitter.com/nbpK38Wnu7 — 🏚 Leonardo D'Anchiano (@HdAnchiano) April 6, 2020

De sus obras, Marco Antonio Silva destacó las estancias de Rafael en el Vaticano, que son cuatro habitaciones en el Palacio Apostólico donde plasmó, junto con sus ayudantes, obras como La escuela de Atenas donde el pintor dibujó a los grandes filósofos de la historia e incluyó en la pieza a Miguel Ángel, quien en aquel momento estaba pintando la Capilla Sixtina

El historiador señaló el motivo del por qué el legado de Rafael Sanzio es infinito en el mundo del arte:

“Lo que se alababa de este artífice, es que era un artista completo, su dibujo era perfecto, además, como quedan muchos cartones y bocetos hay mucho material para apreciar esto. Por otra parte, el tema del equilibrio es importante. Muestra una combinación equilibrada entre el tema, la gravedad o la seriedad, la dignidad en la que se representan el decoro, la moderación, la proporción cromática y el resultado total es de una obra serena y digna, y son características que se siguen admirando de la obra de Rafael”.

Por otro lado, la vida personal de este artista estuvo envuelta en la polémica, debido a que no contrajo matrimonio, no obstante, en 1514, se comprometió con María Bibbiena, sobrina del cardenal Médici pero el casamiento no se llevó a cabo por la indiferencia del artista hacia la joven.

Resulta que, en Roma, el artista tenía una relación permanente con Margherita Luti, a quien llamaban La Fornarina, por ser hija de un panadero (fornaio en italiano).

“Se dice que Rafael entró en un frenesí de excesos con su amante -a quien incluso pintó-, que se piensa, lo llevaron a tener altas fiebres que acabaron con su vida”, comentó Silva.

INFLUENCIAS

Por su parte, Mariano Meza, curador del Museo Nacional de San Carlos, se adentra a los periodos que determinaron la actividad pictórica de Rafael Sanzio, que se puede entender en tres periodos, el primero se da en el lugar de su nacimiento, en el cual, su padre Giovanni Santi, pintor de la corte, le había enseñado parte del oficio.

“Y este niño que era de un talento nato, hizo obras de importancia, después se traslada a Florencia donde pasa cuatro años y ahí le va a suceder algo increíble porque va a conocer a todos los artistas del Quattrocento que es uno de los periodos más importantes del panorama artístico europeo, que se originó en Italia”, mencionó el experto quien abunda:

“No podemos olvidar la influencia de Giotto di Bondone o de Fra Angélico que van a tener que ver con su obra y finalmente los años que pasa en Roma que van a ser definitivos en su carrera, pero también ahí va a tener una influencia por parte de Da Vinci y su forma de concebir el arte”.

Meza refiere que en Roma, Rafael fue conocido por otras dos facetas importantes como arquitecto “aunque la mayoría de sus obras de esta disciplina no se encuentran en pie, hay que destacarlas” y la otra fue su interés por rescatar los monumentos del imperio romano.

En ese sentido, el curador refirió en ese último aspecto, que en nuestro país, hay un paralelismo entre la idea de Rafael con la que tenía Diego Rivera de conservar el patrimonio del pasado; preservar lo prehispánico y es una idea que los artistas van a retomar.

Meza hizo énfasis respecto a la presencia del pintor catalán Pelegrín Clavé en México en el siglo XVIII quien, procedente de Europa, trajo grabados del renacentista cuya obra influyó a los Nazarenos mexicanos, una corriente pictórica que se dio principalmente en Alemania.

“Rafael no sólo se queda en el siglo XIX, sino en el XX. Cuando le pidieron a Diego Rivera hacer los murales de la Secretaría de Educación Pública, lo que hace es que se va a dar un tour por toda Roma, donde ve cómo los antiguos maestros los hacían. De Rafael copia el proceso artístico, él hacia un boceto de un dibujo y luego lo calcaba para después reproducirlo y el mexicano utilizaba esa técnica”.

En cuanto al manejo de color de Rafael Sanzio, Mariano Meza mencionó que, “va a tener esta idea de los colores puros combinados con cálidos, que va a llevar a su pintura y a sus frescos que tienen tonalidades distintas al óleo. Rafael creía que se tenían que hacer pinturas que enaltecieran a Dios y esto va a tener mucho que ver con su arte, porque hay que recordar que en aquel tiempo los mecenas eran quienes tenían que ver con la religión, consagrarse como pintor “.

El curador manifestó cuál es la fascinación que ejerce la obra de los pintores renacentistas:

“Es fascinante porque a partir de ellos se puede entender a los pintores de todos los tiempos, siempre influirá en la obra de los siglos posteriores. A partir del Renacimiento se marca la pauta de los que van a hacer el arte en la etapa moderna, entonces su obra es definitiva para entender los procesos que le siguieron a su época”.

Finalmente, Mariano Meza mencionó que en el Museo Nacional de San Carlos existen muchos de los grabados de Rafael provenientes de Europa y una vez que se abran las puertas del recinto de la colonia Tabacalera, cerrado actualmente por la contingencia sanitaria a causa del Covid-19, se pueden apreciar justamente en la sala Renacimiento.

RAFAEL VIRTUAL

La plataforma Musement, en el marco del 500 aniversario luctuoso del pintor Rafael Sanzio, invita a un recorrido virtual por las pinacotecas y galerías de más de 30 ciudades (repartidas en 11 países). La transfiguración y Las Gracias, son algunas de las obras que se pueden apreciar.

Cabe mencionar, que se pueden ver los cuadros de Rafael en museos y galerías de Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Escocia, Hungría, Austria, Rusia, Estados Unidos, Brasil y España donde el Museo del Prado es la única pinacoteca que dispone de obras del pintor italiano.

Por otro lado, se espera que el museo romano Scuderie del Quirinale reinaugure la exposición en honor al célebre pintor, donde se presentaban más de 120 de sus obras maestras y numerosas obras de otros artistas, cuyo trabajo se vio influenciado por el famoso pintor renacentista.

🎨👨‍🎨 Para conmemorar el 500º aniversario de muerte de Rafael @Musement han creado un museo virtual que alberga más de un centenar de sus obras 🖼️🖼️



➡️ Ver aquí: https://t.co/690IhbEB40#arte #renacimiento #rafael #museos #obrasdearte #cuadros #historiadelarte #pintura — iHistoriArte (@ihistoriarte) April 8, 2020

El Louvre en París, el Museo Británico de Londres, el MoMA en Nueva York, los Museos Vaticanos, el Prado en Madrid, la Reina Isabel II en persona y la Galería Uffizi en Florencia cedieron obra para esta muestra que, en caso de ser reabierta, permanecerá hasta el 2 de junio .

Otra de las exposiciones que se han hecho son Rafael en Berlín: las madonnas de la Gemäldegalerie, que se inauguró en Alemania en diciembre de 2019. Asimismo, la Galería Nacional de Arte de Londres tiene el proyecto de una exposición integral con varios períodos de trabajo de Rafael para otoño de 2020, al igual que la Galería Nacional de Arte de Washington D.C.