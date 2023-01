SOY | Luis Arturo Sánchez: Cómo viralizar el buen gusto

La lluvia que cae sobre la ciudad de Los Ángeles, hace aún más acogedora cada una de las áreas del departamento de Luis Arturo; se le ve colocando una sábana en su cama, tomando un café y sentado en el piso de la sala prendiendo y apagando una lámpara.

Se encuentra solo ante la imponente vista que permiten apreciar los grandes ventanales del lugar, los cuales le dan la oportunidad de pasar algunos momentos mirando cómo la gente camina con sus paraguas por las transitadas avenidas de la ciudad.

Vive en un clásico loft de espacios abiertos… Va de la recámara a la sala y de un área a otra, incluso usando su patineta. Está rodeado de paredes neutras que hacen destacar su color favorito, el verde, que se aprecia en una licuadora, un sartén, un termo y hasta en su bata de baño.

Plasmar constantemente su estilo de vida en las redes sociales le ha llevado a obtener más de 98 mil seguidores en su cuenta de Instagram, quienes aprecian su pasión por el diseño de interiores y su buen gusto para hacer de cada espacio algo único.

“Soy mercadólogo de profesión y decorador por pasión, la decoración es de mis más queridos hobbies, soy el menor de seis hermanos. Recuerdo que desde que tenía seis años me mudaba cada fin de semana de un cuarto a otro que había en casa, y le cambiaba la decoración con lo que tenía, incluso, con cajas de cartón y eso explica mucho que la decoración siempre ha estado presente en mi vida”, explica Luis Arturo Sánchez, su nombre completo.

Dice que una de sus inspiraciones para diseñar los detalles de aquel cuarto cada fin de semana, fue la caricatura de Los Supersónicos.





“Me inspiraba en las películas y las caricaturas, recreaba los cuartos de Los Supersónicos con lo que tenía a la mano, construía cosas con cajas, ahora ya estoy más consciente de los estilos y las tendencias”.





A los 18 años se mudó a estudiar mercadotecnia a Boston, pero en un principio el tema no le pareció tan divertido, porque lo que más le llamaba la atención era lo digital.

“Me aburrió un poco porque yo quería mercadotecnia digital, sin embargo, no existían los programas que hay actualmente. Investigué, pero en Boston no había una universidad que te ofreciera esa carrera, solo había dos en el país y una estaba en Los Ángeles, y la carrera se enfocaba en social media, así que fui la primera generación de esa carrera; me tocaban profesores muy buenos, pero otros no conocían mucho del tema, fue un poco experimental”, recuerda Sánchez.

Luis cuenta que la evolución de los procesos académicos en los temas de redes sociales y estrategias comerciales de comunicación digital fue muy lenta.

“Muchos profesores estaban empezando, hace diez años, a investigar los procesos de lo tradicional a lo digital y consumían información actualizada porque lo practicaban diario mientras la ejecutaban. Pero tenía profesores ya grandes y nos sentíamos como que nosotros les teníamos que enseñar”.

Así logró conseguir su primer trabajo mientras estudiaba, lo que le hizo sentirse satisfecho y confiar en su talento, mismo que enfocó en una de sus grandes pasiones para convertirla en un fructífero negocio: el home decor.

Obtuvo un Bachelor’s Degree en Marketing Digital, lo que le ha dado la oportunidad de liderar el área de mercadotecnia digital de Nima Local House, un hotel boutique en CDMX, y de Ruggable, una e-commerce de alfombras en Estados Unidos. Esta última start-up.

Viajero y coleccionista

Sus viajes alrededor del mundo han inspirado a Arturo a crear un estilo worldly, el cual “se ha vuelto tendencia en el ámbito del diseño en la actualidad, y tiene que ver con la forma en que exhibes el arte que coleccionas y que has conseguido en tus viajes alrededor del mundo”.

Esto puede verse plasmado en su Gallery Wall, una pared repleta de cuadros, cuya foto se volvió viral en redes, que dan a notar su esencia mexicana con objetos de artistas mexicanos icónicos de Oaxaca y Veracruz, de donde es originario.

“Algo que me encanta de la decoración es que no hay tantas reglas, hay diferentes estilos y técnicas. Un espacio puedes hacerlo tuyo fusionando diferentes estilos, para mi es importante que un espacio sea funcional y me inspiran muchos estilos como el worldly; el concepto es que las personas que viajan se inspiran y recolectan objetos y los traen a casa, para mí no hay nada que me intrigue más que entrar a un espacio y no sepa reconocer cuál es el estilo.

“Tiene que ser un espacio que me ponga a pensar, que me estimule el cerebro para preguntar cuál es la historia de ese u otro objeto, y es que para mí, más que crear una estética es crear un sentimiento, o que otros que visiten mi casa y vivan una experiencia de una forma u otra”.

Aunque ha encontrado la estabilidad que buscaba fuera de nuestro país, regresar a México siempre le hace feliz.

“Me encanta viajar, me encanta regresar a México, llevo tres años fuera del país. Oaxaca y Veracruz de donde soy originario, me llenan de inspiración. Más allá de México me gusta ir a otras partes. Hago mi itinerario basado en lugares en los que sé que encontraré una fachada, un edificio o un museo que me llamen la atención; como coleccionista, recolecto muchos objetos decorativos, me encanta el arte”, expresa.

Agrega que la idea de crear distintas dimensiones a través del arte es lo que le caracteriza y un ejemplo, es su gallery wall:

“Creo un estilo ecléctico, tengo muchas piezas de artistas mexicanos como Fernanda Caballero, a quien admiro muchísimo y tenerlas en casa es algo increíble. Los demás artistas no son tan famosos, son amigos que me han hecho piezas excepcionales, pero uno de los más valiosos es un cuadro que hizo mi sobrina y que vale lo mismo que uno de Fernanda Caballero, también tengo muchas piezas de Oaxaca que tienen mucho significado para mí”.

Su buen gusto se hizo viral

En su llegada a Boston, a Luis le surgió la necesidad de desarrollar otra de sus grandes habilidades, que es la fotografía.

“Comencé a postear fotos de mi primer departamento, siempre me ha gustado la fotografía. Retrataba los espacios que diseñaba y poco a poco me fui dando cuenta de qué era lo que funcionaba en las redes y empecé a notar un cambio en la respuesta de la gente. ¿Cómo se logra esto? Cuando empiezas a ser fiel a lo que te gusta; cuando compartes algo que siempre lleva la misma línea y que va de la mano con lo que te apasiona, la gente lo percibe, y se da cuenta cuando cambias el concepto y te deja de seguir. La clave para tener éxito en redes, es ser fiel a tus gustos”.

El mercadólogo afirma que “las redes sociales están pasando por un momento muy fuerte a nivel cultural en el que todo dura muy poco. La gente trata de ser parte de las tendencias y dejan de ser fieles a lo que realmente quieren compartir, siempre debes buscar un nicho al que quieras llegar y muestra lo que te gusta hacer, ya después sigues tendencias, pero que éstas tengan sentido y vayan de acuerdo a lo que tú haces profesional o como parte de tus aficiones, si no lo haces así, no funciona”.

A través de TikTok e Instagram lleva a cabo dinámicas en las que crea una conversación con sus seguidores.

“Me hacen muchas preguntas enfocadas en la decoración, otras en la mercadotecnia, saben que trabajé mucho tiempo para una empresa que es muy conocida en Estado Unidos, esto lo disfruto mucho”.

Su espacio ideal

La orientación del lugar y la funcionalidad combinada con toques de tu color favorito es como Luis sugiere armar un espacio.

“Hoy en día mi departamento da al norte, le da el sol todo el día, pero a veces no es bueno, estoy cansado de ese tema, la orientación hacia el sur es la mejor, consigues una luz directa y constante. A nivel de estética y decoración un espacio que te inspire es lo mejor. Me gustan mucho los espacios de tipo industrial sin embargo, me gusta ponerle elementos que amortigüen un poco el tema de la frialdad y que lo hagan más acogedor, como muebles de lino, cosas que ayuden a convertirlo en un espacio más cálido, que se vea que alguien vive ahí y no se vea como un folleto de decoración”.

Sobre el futuro de las redes sociales dice que “no van a desaparecer, llegaron para quedarse; lo que pasará y está pasando, es que van a evolucionar. Por muchos años ha existido un monopolio, Google y Facebook han sido como pilares de ese crecimiento exponencial, y se han enfrentado a nuevas plataformas que van a revolucionar lo que conocemos hoy en día y que van a obligar a que las plataformas que existen se tengan que adaptar, es como lo que pasó con Instagram cuando llegó TikTok.













